ابتكار حبة دواء ذكية تبشر بعلاج الإمساك المزمن
ابتكر فريق من الباحثين كبسولة ذكية تسمى Vibrant تعمل بالذبذبات التي تجعلها قابلة للاهتزاز داخل الأمعاء بعد بلعها لتحفيز القولون ميكانيكيا وزيادة تواتر حركة الأمعاء دون أدوية.
ويعتبر الإمساك المزمن مشكلة صحية خطيرة في عصرنا، ولا أحد يحب الحديث عن ذلك، ويظل الشخص المصاب به يعاني دون التوصل لعلاج يريحه من معاناته.
ويؤثر الإمساك على عدد كبير من البالغين في العالم المتقدم، إما بسبب المشكلات المتعلقة بالعمر، أو خيارات نمط الحياة المشكوك فيها، أو النظام الغذائي، أو مجرد الجينات السيئة.
ويمكن أن تساعد أشياء مثل التمارين الرياضية والأطعمة الغنية بالألياف، ولكن بالنسبة لعدد كبير من الأشخاص، فهي ببساطة ليست خيارات قابلة للتطبيق، بحسب موقع "أوديتي سنترال".
ويكافح المصابون بالإمساك المزمن مجهول السبب لإيجاد الراحة حتى مع العلاجات الملينة القوية وفي النهاية يتعين عليهم الخضوع لإجراءات طبية غير مريحة لتنظيف القولون.
ولحسن الحظ، لديهم الآن بديل خالٍ من العقاقير على شكل كبسولة تهتز في الأمعاء، وهي العلاج الأول من نوعه الذي قدمته شركة المعدات الطبية Vibrant Gastro.
ويجب تنشيط هذه الحبوب الذكية قبل استخدامها مع الكبسولة التي تأتي في العبوة ثم يتم ابتلاعها على الفور، حيث تمت برمجتها مسبقًا لتهتز لمدة ساعتين.
ثم يتم إيقاف التشغيل تلقائيًا لمدة 6 ساعات أخرى، ثم يبدأ مرة أخرى لمدة ساعتين أخريين.
وقال بن فيلدمان كبير مسؤولي التسويق في الشركة المصنعة: "تعمل الحبوب على تحفيز الخلايا العصبية المتخصصة في الأمعاء والتي تسمى الخلايا الحسية الميكانيكية".
وأضاف: "هذه تساعد على تحفيز التمعج، وهو تقلصات العضلات المتموجة التي تساعد على ضغط الطعام من خلال القناة الهضمية".
وأردف: "يُعتقد أن التوقيت المبرمج مسبقًا للتحفيز الميكانيكي يحسن حركية القولون من خلال الاستفادة من الساعة البيولوجية للجسم".
وتهتز الكبسولات النابضة بلطف شديد أثناء مرورها عبر أمعاء المستخدم ويتم التخلص منها في النهاية من خلال حركات الأمعاء.
وذكر عدد قليل من المشاركين في المرحلة الثالثة من التجربة الطبية أنهم قد يشعرون باهتزاز الحبوب، لكن لم يصف أي منهم الإحساس بأنه غير مريح.
وتعد الحبوب، المصنوعة من نفس المواد الطبية مثل حبوب الكاميرا التي يستخدمها أطباء الجهاز الهضمي، علاجًا للإمساك المزمن مجهول السبب، وليست دواءً.
وتمت الموافقة على الحبوب الاهتزازية من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للاستخدام من قبل البالغين المصابين بالإمساك المزمن والذين لا يشعرون بالراحة من العلاجات الملينة بعد شهر من الاستخدام.
ويعد سعر 89 دولارًا تقريبًا للاستخدام لمدة شهر حاليًا أغلى من علاجات تخفيف الإمساك التقليدية، وتأمل الشركة في جعل الحبة الذكية في متناول الجميع بالعمل مع شركات التأمين.