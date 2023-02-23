ابتكار حبة دواء ذكية تبشر بعلاج الإمساك‎‎ المزمن

ابتكر فريق من الباحثين كبسولة ذكية تسمى Vibrant تعمل بالذبذبات التي تجعلها قابلة للاهتزاز داخل الأمعاء بعد بلعها لتحفيز القولون ميكانيكيا وزيادة تواتر حركة الأمعاء دون أدوية.

ويعتبر الإمساك المزمن مشكلة صحية خطيرة في عصرنا، ولا أحد يحب الحديث عن ذلك، ويظل الشخص المصاب به يعاني دون التوصل لعلاج يريحه من معاناته.

ويؤثر الإمساك على عدد كبير من البالغين في العالم المتقدم، إما بسبب المشكلات المتعلقة بالعمر، أو خيارات نمط الحياة المشكوك فيها، أو النظام الغذائي، أو مجرد الجينات السيئة.