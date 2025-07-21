خرائط غوغل تزيل ميزة أساسية "مهمة" عن التطبيق

منذ سنوات، وخرائط غوغل تُعتبر التطبيق الأمثل لجميع احتياجاتك في الملاحة. وكما هو الحال مع أي تطبيق حديث، هنالك تغييرات حتمية تحصل، على الرغم من أنها ليست جميعها جيدة.

وهذا ما حصل في نيسان الماضي بعد إزالة وضع القيادة المساعد Assistant Driving Mode من تجربة الملاحة في خرائط غوغل واختفاء دعم وضع القيادة لتطبيقات الموسيقى. لكن يبدو الآن أن فريق خرائط غوغل يعيد النظر في هذا الأمر أيضًا.

خلل أو خطة

سلط تقرير جديد الضوء على اختفاء خيار "تطبيق الوسائط الافتراضي" الذي يتيح للمستخدمين الاختيار بين YouTube Music أو Spotify كتطبيق موسيقى افتراضي من إعدادات التنقل على هواتف أندرويد. لكن الغريب أن هذا الإعداد لا يزال متاحًا ويعمل في إصدار iOS من خرائط غوغل حاليًا، لذا يصعب تحديد ما إذا كان هذا جزءًا من خلل في إصدار أندرويد من الخرائط أم إزالةً مخططًا لها من قبل غوغل.

ونظرًا لعدم وجود بديل لعناصر تحكم تشغيل الوسائط أثناء التنقل، يأمل المستخدمون بشدة أن يكون الخيار الأول هو الصحيح. لكن في الوقت الحالي، يعني هذا أن مستخدمي خرائط غوغل على أجهزة أندرويد سيضطرون إلى الالتزام بعناصر تحكم التطبيق القياسية للموسيقى، وهو أمر غير مثالي إذا كنت تعتمد على التنقل عبر الهاتف الذكي.

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لكن في المقابل يمكنك استخدام الخرائط على أجهزة آيفون لاستعادة عناصر تحكم الوسائط، على الرغم من أن الخرائط على أجهزة iOS تفتقر إلى دعم YouTube Music، حيث تدعم فقط Apple Music وSpotify. وأثار ذلك غضبًا واسعًا على مواقع التواصل بين مستخدمي الخرائط الدائمين.

ويقول المطلعون إن غوغل تخلت عن وضع Assistant Driving Mode كجزء من جهودها لتوفير نظام الذكاء الاصطناعي جيميني في تطبيق الخرائط الخاص بها على أجهزة أندرويد. ومع ذلك، ليس من الواضح كيف سيبدو وضع القيادة المستند إلى جيميني ومتى سيتم طرحه للمستخدمين كافة.