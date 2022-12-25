لماذا يستثمر المليارديرات في تقنيات توصيل الدماغ بالحاسوب؟

استثمرت شركة "غيتس فرونتير" الأمريكية لمديرها بيل غيتس، وشركة "بيزوس إكسبيديشنز" الأمريكية لصاحبها الملياردير جيف بيزوس، وشركات أخرى عديدة، مؤخراً، في شركة "سينكرون" الأمريكية لواجهات الوصل بين الدماغ والحاسوب بقيمة 75 مليون دولار.

وتأتي شركة "نيورالينك" الأمريكية لمالكها الملياردير إيلون ماسك في طليعة الشركات العاملة في مجال صناعة واجهات الربط بين الدماغ والحاسوب.

فضلا عن استثمار الملياردير بيتر ثيل عام 2022 أيضا، وهو أحد مؤسسي منصة "باي بال" الأمريكية للدفع الإلكتروني، في شركة "بلاك روك نيورو تك" الأمريكية.