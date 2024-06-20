برامج "ذكية" لسرقة الأموال.. كيف تحمي نفسك؟

منذ شهر مارس الماضي، تنتشر حملة شائنة مستمرة تتبنى سلاسل هجوم جديدة ومبتكرة لاستهداف المستخدمين.

ويحذّر خبراء الإنترنت من أن البرمجيات الخبيثة والمتطورة هذه، تنتحل صفة غوغل كروم ومايكروسوفت، ولديها القدرة على سرقة الأموال من مالكي أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام ويندوز.

تظهر كتحديثات زائفة

هذه البرامج الضارة تظهر كتحديثات زائفة في متصفحات الإنترنت مثل كروم، وتحاكي أيضًا برامج مثل مايكروسوفت "Word"، وكل ذلك لإجبار المستخدمين على تنزيل سلسلة ضارة من التعليمات البرمجية.

ومن هناك، يتمكن ما يعرف بهجوم حصان طروادة المتأخر من الوصول إلى العملات المشفرة والملفات الحساسة والمعلومات الشخصية للمستخدم.

وفي كثير من الأحيان، يظهر للمستخدمين مربع نص منبثق يشير إلى حدوث خطأ عند محاولة فتح مستند أو صفحة الويب، ويتم توفير الإرشادات لنسخ ولصق كود ضار في برنامج "PowerShell"، وهو برنامج مايكروسوفت للنصوص البرمجية، لفتح هذا الكود وإصلاح الخطأ. وذلك يمكن الهاكر من اختراق النطام والوصول إلى العملة المشفرة الخاصة بالضحايا.