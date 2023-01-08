تقنية لتحويل النفايات البلاستيكية إلى مواد فحمية مفيدة للتربة

وتضمنت العملية خلط نوعين شائعين من البلاستيك مع نفايات الذرة وأوراق الشجر وبعض بقايا المنتجات الزراعية، ثم طبخها في ماء مغلي وبدرجة ضغط مرتفعة.

وأعاد الباحثون تدوير مادة "البوليسترين" شائعة الاستخدام في صنع علب التخزين من "الستايروفوم" فضلا عن مادة "بي إي تي" شائعة الاستخدام أيضًا في عبوات المياه الغازية والطبيعية.

واعتمد الباحثون على دراسة سابقة نجحت في تحويل نفايات زراعة الذرة إلى فحم قادر على ترشيح الملوثات من مياه الشرب بنسبة 98%.

وحاول الباحثون في الدراسة المنشورة في مجلة "إيه سي إس أوميجا" تطوير تقنية مشابهة لإدخال النفايات البلاستيكية في صناعة مواد تنقية المياه، لكن نسبة تنقية الفحم الناتج لعينات المياه لم تتجاوز 45%.