ميزات الذكاء الاصطناعي قادمة إلى Siri على آيفون.. تعرف عليها
لا يمكنك أن تفوت ثروة أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي توفرها لنا أمثال غوغل ومايكروسوفت، وسامسونغ. والآن انضمت شركة أبل إلى هذه الرحلة الشيقة، على الرغم من أنها تستخدم مصطلح Apple Intelligence لتمييز نفسها عن منافساتها. وفي هذا الإطار، يتجه العديد من ترقيات الذكاء الإصطناعي من أبل إلى المساعد الرقمي سيري، لجعله أسهل في التفاعل وأكثر فائدة.
وتقول أبل إن ميزات سيري وApple Intelligence الجديدة ستكون متاحة في شكل تجريبي عند وصول نظام التشغيل iOS 18 في سبتمبر، مع التحذير من أن بعض الميزات قد تستغرق ما يصل إلى عام حتى تصبح متاحة للمستخدمين، لذا نتوقع المزيد من التحديثات على مدار عام 2025. وفي ما يلي، جميع التحسينات التي سيحصل عليها سيري:
مزيد من التحكم في التطبيقات
يعمل سيري في iOS 18 على التعمق أكثر في نظام التشغيل. وستتمكن من إعادة تسمية المستندات في Pages، وإغلاق علامات التبويب في سافاري، وتطبيق التحسينات في الصور، والتنقل بين الكاميرتين الأمامية والخلفية والمزيد. وكل ذلك من خلال الدردشة مع سيري.
علاوة على ذلك، أصبح سيري يفهم بشكل أفضل ما هو موجود حاليًا على الشاشة. ويعني هذا أنه يمكنك التفاعل مع التطبيقات بطرق جديدة. لذلك إذا كنت تنظر إلى بطاقة عنوان على جهاز آيفون الخاص بك، فستتمكن من قول "أضف هذا العنوان إلى جهات الاتصال الخاصة بي" وسيعرف سيري ماذا تريد أن تفعل.
سيكون بإمكانك أيضًا أن تسأل سيري عن كيفية القيام بشيء ما على جهازك، إذا لم تكن متأكدًا. تتضمن الأمثلة التي قدمتها شركة أبل، السؤال عن كيفية جدولة رسالة نصية، وتظهر التعليمات التي تحتاجها في أعلى الشاشة.
اللغة الطبيعية والسياق
يجب أن يكون سيري المحدث قادرًا على فهمك بشكل أفضل عندما تتعثر في كلماتك أو لا تقول شيئًا صحيحًا تمامًا، أي كما يفعل الشخص الحقيقي. وسيتذكر المساعد أيضًا السياق السابق في المحادثة، بحيث يمكنك طلب توقعات لموقع معين ثم تعيين تذكير لرحلة هناك، دون الحاجة إلى قول اسم المكان مرتين.
سيعرف Siri المزيد عنك
إذا سألت متى تهبط رحلة والدتك، سيعرف سيري من هي والدتك ويمكنه الحصول على التفاصيل الضرورية من رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو الإنترنت. يمكنك أيضًا استخدام أمر مثل "أرني جميع صوري مع أمي" لجعل Siri يختار الصور ذات الصلة من مكتبة الوسائط الخاصة بك.
الكتابة باستخدام سيري
إذا كنت تريد إجراء محادثة نصية مع سيري بدلاً من التحدث إليه، فيمكنك بالفعل القيام بذلك من خلال ميزة إمكانية الوصول في نظام التشغيل iOS، وهي ميزة مفيدة جدًا لتلك الأوقات التي تحتاج فيها إلى الهدوء. ومع ترقية الذكاء الاصطناعي لـ Siri، سيكون الوصول إلى هذه الميزة أسهل بكثير. فسيؤدي النقر المزدوج على مقبض التنقل الموجود أسفل الشاشة إلى إظهار واجهة الكتابة إلى Siri، حيث يمكنك استخدام نفس الأوامر كما تفعل مع جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
القدرة على إنشاء صور
سيتم ربط Siri أيضًا بميزات Apple Intelligence الأخرى الموجهة إلى آيفون، مثل القدرة على إنشاء صور بالذكاء الإصطناعي AI، أو إنشاء رموز تعبيرية مخصصة، أو إعادة كتابة النص بحجم معين.