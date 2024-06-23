ميزات الذكاء الاصطناعي قادمة إلى Siri على آيفون.. تعرف عليها

مزيد من التحكم في التطبيقات

يعمل سيري في iOS 18 على التعمق أكثر في نظام التشغيل. وستتمكن من إعادة تسمية المستندات في Pages، وإغلاق علامات التبويب في سافاري، وتطبيق التحسينات في الصور، والتنقل بين الكاميرتين الأمامية والخلفية والمزيد. وكل ذلك من خلال الدردشة مع سيري.

علاوة على ذلك، أصبح سيري يفهم بشكل أفضل ما هو موجود حاليًا على الشاشة. ويعني هذا أنه يمكنك التفاعل مع التطبيقات بطرق جديدة. لذلك إذا كنت تنظر إلى بطاقة عنوان على جهاز آيفون الخاص بك، فستتمكن من قول "أضف هذا العنوان إلى جهات الاتصال الخاصة بي" وسيعرف سيري ماذا تريد أن تفعل.

سيكون بإمكانك أيضًا أن تسأل سيري عن كيفية القيام بشيء ما على جهازك، إذا لم تكن متأكدًا. تتضمن الأمثلة التي قدمتها شركة أبل، السؤال عن كيفية جدولة رسالة نصية، وتظهر التعليمات التي تحتاجها في أعلى الشاشة.

اللغة الطبيعية والسياق

يجب أن يكون سيري المحدث قادرًا على فهمك بشكل أفضل عندما تتعثر في كلماتك أو لا تقول شيئًا صحيحًا تمامًا، أي كما يفعل الشخص الحقيقي. وسيتذكر المساعد أيضًا السياق السابق في المحادثة، بحيث يمكنك طلب توقعات لموقع معين ثم تعيين تذكير لرحلة هناك، دون الحاجة إلى قول اسم المكان مرتين.