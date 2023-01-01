دراسة: ساعة أبل يمكنها العمل "كمؤشر صحي" موثوق ودقيق

كشفت تجارب دراسة جديدة أنه يمكن اعتماد ميزة تخطيط القلب الكهربائي في "Apple Watch"، جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الصحية الأخرى، بمثابة كاشف أساس للإجهاد.

وأظهرت الدراسة أن الجهاز مفيد للإشارة إلى الإجهاد بسبب مجموعة من العلامات الصحية، التي يهدف إلى اكتشافها، وفق ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وزعمت شركة "أبل" أن الساعة يمكنها معرفة متى يواجه الشخص كابوسًا بناءً على أجهزة استشعار مختلفة وكيف يتحرك أثناء نومه، ودفعه بلطف للخروج من التجربة دون إيقاظه.