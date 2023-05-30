الصين تبدأ حفر بئر عميقة لاستكشاف أعماق الأرض (صور)

وأضافت أنه بتصميم يبلغ عمقه 11100 متر، تقع البئر في المناطق النائية لصحراء تاكليماكان، أكبر صحراء في الصين، وأثناء عملية الحفر، ستتوغل المعدات في عمق الأرض، مخترقة أكثر من 10 طبقات قارية، بما في ذلك النظام الطباشيري.