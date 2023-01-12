تقنية جديدة تحول النفايات البلاستيكية إلى وقود مستدام

ويحول المفاعل ثاني أكسيد الكربون والبلاستيك إلى منتجات مختلفة مفيدة في مجموعة من الصناعات، بحسب ما أورده موقع techxplore.

وتم تحويل ثاني أكسيد الكربون في الاختبارات إلى غاز تخليقي، وهو لبنة أساسية للوقود السائل المستدام، وتم تحويل الزجاجات البلاستيكية إلى حمض الجليكوليك، الذي يستخدم على نطاق واسع في صناعة مستحضرات التجميل.

وبحسب الدراسة، التي نشرت نتائجها في مجلة Nature Synthesis، فإنه يمكن ضبط النظام بسهولة لإنتاج منتجات مختلفة عن طريق تغيير نوع المحفز المستخدم في المفاعل.

ويعد تحويل البلاستيك والغازات المسببة للاحتباس الحراري - وهما من أكبر التهديدات التي تواجه العالم الطبيعي - إلى منتجات مفيدة وقيمة باستخدام الطاقة الشمسية خطوة مهمة في الانتقال إلى اقتصاد دائري أكثر استدامة.

وقال البروفيسور إروين ريزنر كبير مؤلفي الورقة البحثية: "تحويل النفايات إلى شيء مفيد باستخدام الطاقة الشمسية هو هدف رئيسي لأبحاثنا".

وأضاف: "التلوث البلاستيكي مشكلة كبيرة في جميع أنحاء العالم، وغالبًا ما يتم حرق العديد من المواد البلاستيكية التي نرميها في صناديق إعادة التدوير أو ينتهي بها الأمر في مكب النفايات".