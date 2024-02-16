تأسست في مطعم للوجبات السريعة.. "إنفيديا" تنافس كبرى شركات التكنولوجيا

لفتت شركة "إنفيديا" تكنولوجيا المعلومات الأمريكية، الأنظار بعد أن حققت أرقامًا قياسية في سوق الأوراق المالية، متقدّمة على كبرى الشركات، وهي شركة أسسها 3 مهندسين في مطعم للوجبات السريعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة، وتُعنى بتصنيع أشباه الموصلات، لتصبح واحدة من "العظماء السبعة"، إلى جانب: "تسلا" و"غوغل" و"أمازون" و"فيسبوك" و"آبل" و"مايكروسوفت".

وتقوم الشركة الواقعة في كاليفورنيا، بتصنيع الشرائح عالية الجودة والدقة، وعلى الرغم من أن دخولها إلى سوق الأوراق المالية كان قصيرًا، إلا أنها أصبحت ثالثة أكبر الشركات في القيمة السوقية في العالم، بعد أن تفوقت على "أمازون" و"ألفابت".

وحققت "إنفيديا"، وفقًا لما ذكره موقع "فرانس أنفو"، بداية مبهجة حيث تم تداول أسهمها عند 735 يورو، ما سمح لها بالوصول إلى 1820 مليار دولار من القيمة السوقية، خلف "مايكروسوفت" (3110 مليارات دولار) و"آبل" (2900 مليار دولار)، اللتين تهيمنان على هذا التصنيف.