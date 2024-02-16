تأسست في مطعم للوجبات السريعة.. "إنفيديا" تنافس كبرى شركات التكنولوجيا
لفتت شركة "إنفيديا" تكنولوجيا المعلومات الأمريكية، الأنظار بعد أن حققت أرقامًا قياسية في سوق الأوراق المالية، متقدّمة على كبرى الشركات، وهي شركة أسسها 3 مهندسين في مطعم للوجبات السريعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة، وتُعنى بتصنيع أشباه الموصلات، لتصبح واحدة من "العظماء السبعة"، إلى جانب: "تسلا" و"غوغل" و"أمازون" و"فيسبوك" و"آبل" و"مايكروسوفت".
وتقوم الشركة الواقعة في كاليفورنيا، بتصنيع الشرائح عالية الجودة والدقة، وعلى الرغم من أن دخولها إلى سوق الأوراق المالية كان قصيرًا، إلا أنها أصبحت ثالثة أكبر الشركات في القيمة السوقية في العالم، بعد أن تفوقت على "أمازون" و"ألفابت".
وحققت "إنفيديا"، وفقًا لما ذكره موقع "فرانس أنفو"، بداية مبهجة حيث تم تداول أسهمها عند 735 يورو، ما سمح لها بالوصول إلى 1820 مليار دولار من القيمة السوقية، خلف "مايكروسوفت" (3110 مليارات دولار) و"آبل" (2900 مليار دولار)، اللتين تهيمنان على هذا التصنيف.
ويأتي اسم "إنفيديا" للشركة، من الكلمة اللاتينية "Invidia"، التي تعني "الرغبة"، وقد بدأت تنتشر على نطاق واسع في مجتمع الألعاب، خاصة على أجهزة الكمبيوتر، وفقًا للموقع.
وتُعد شرائح "إنفيديا"، هي الأكثر كفاءة والأكثر قدرة على معالجة طلبات نوع الذكاء الاصطناعي التوليدية، أي نظام ذكاء اصطناعي لإنشاء محتوى جديد مثل النصوص والصور والصوت أو مقاطع الفيديو.
وقال مارتن فيلي، الشريك في بنك "كليبرتون"، وهو بنك متخصص في التقنيات الجديدة: "إن ما أدى إلى ظهور (إنفيديا) على مدار الـ18 إلى 24 شهرًا الماضية هو في الحقيقة الاتجاه الكامل حول (الحوسبة الفائقة) التي يتم استخدامها للذكاء الاصطناعي".
وتستفيد الشركة من التطور القوي للتقنيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، و"الاتجاه الأساس هو نحو زيادة قوية للغاية في متطلبات الطاقة الحاسوبية"، بحسب تقديرات فيلي، الذي يؤكد غياب لاعب أوروبي رئيس في سباق أشباه الموصلات والقدرة الحاسوبية.
وأشار فيلي إلى أن "تكلفة أشباه الموصلات مرتفعة للغاية ويجب استهلاكها وفقًا لذلك حتى تكون مجدية اقتصاديًا"، مبينًا أن تطبيق "شات جي بي تي" أصبح مدفوع الأجر، لأن "معالجة جميع الطلبات تكلفهم الكثير"، وفق تعبيره.