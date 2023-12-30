بسرعة شحن فائقة.. Vivo تطلق هاتفها الجديد
كشف vivo عن هاتفها الجديد والذي يتميز بتقنيات متقدمة، وبطارية يمكن شحنها بسرعة كبيرة.
وهيكل هاتف vivo iQOO Neo9 Pro الجديد أبعاده (163.5/75.5/8) ملم، وزنه 190غ.
وجاءت شاشته LTPO AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2800/1260) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، ومعدل سطوعها 453 شمعة/م تقريبا.
كما يعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهات OriginOS 4، ومعالج Mediatek Dimensity 9300 المتطور، ومعالج رسوميات Immortalis-G720 MC12، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، ذواكر داخلية 256/512 غيغابايت، و1 تيرابايت.
وبدقة (50+50) ميغابيكسل، جاءت الكاميرا الأساسية له، وهي ثنائية العدسة، ففيه عدسة للتصوير الفائق العرض، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 8K، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 16 ميغابيكسل.
وللهاتف منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات Infrared للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد، وبطارية بسعة 5160 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واط وفق : 3dnews