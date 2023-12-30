بسرعة شحن فائقة.. Vivo تطلق هاتفها الجديد

وبدقة (50+50) ميغابيكسل، جاءت الكاميرا الأساسية له، وهي ثنائية العدسة، ففيه عدسة للتصوير الفائق العرض، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 8K، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

وللهاتف منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات Infrared للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد، وبطارية بسعة 5160 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واط وفق : 3dnews