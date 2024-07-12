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علوم وتقنية

حظر الهواتف في المدارس الإيطالية لتحسين "خط اليد"

حظر الهواتف في المدارس الإيطالية لتحسين "خط اليد"
فتيات يستخدمن الهواتف المحمولة (تعبيرية)المصدر: أ ف ب
فريق التحرير
فريق التحرير
12 يوليو 2024، 9:20 ص

قررت الحكومة الإيطالية حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل الفصول الدراسية، مع بدء العام الدراسي الجديد المقبل.

ويهدف إجراء وزير التعليم جوزيبي فالديتارا من حزب الرابطة القومي، إلى منع شامل لاستخدام الهواتف المحمولة في المدارس، بما في ذلك لأغراض التدريس، لكن لا يزال بالإمكان استخدام الأجهزة اللوحية، والكمبيوتر، بموافقة الكادر التعليمي.

ويأتي القرار في محاولة لتحسين سلوك التلاميذ، وكذلك تشجيعهم على تحسين مهارات الكتابة بخط اليد.

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 ووجه وزير التعليم كذلك إلى إعادة إدخال "التقويم المدرسي"، الذي تتم كتابة المهام فيه بخط اليد، ما يسمح لأولياء الأمور بمتابعة تعليم أبناءهم، مؤكدًا أن "هناك حاجة لجعل التلاميذ يمسكون بالورقة، والقلم مجددًا". 

ورغم أن المدارس الإيطالية تعتمد حظر الهواتف منذ سنوات، لكنه لم يتم تنفيذه بشكل واسع النطاق، بينما سعت دول أخرى إلى إجراء مماثل في السنوات الأخيرة لخلق بيئة تعليمية أفضل للطلبة. 

إيطاليا

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