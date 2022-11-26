أمازون تغلق منصة تعليمية رقمية وشركة لتوصيل الطعام
أعلنت شركة أمازون لتجارة التجزئة أنها ستغلق شركة توصيل طعام كانت تختبرها في الهند، وذلك بعد يوم من إعلانها عن إنهاء منصة التعلم عبر الإنترنت لطلاب المدارس الثانوية في البلاد.
وقالت إن "أمازون فود"، التي كانت الشركة تجربها في مدينة بنغالورو جنوب الهند، سيتم إيقافها.
وبرر متحدث باسم الشركة القرار بأنه يأتي "كجزء من عملية مراجعة التخطيط التشغيلي السنوية".
وذكرت صحيفة "إيكونوميك تايمز"، في وقت سابق، أنه سيتم إيقاف العمل اعتبارًا من 29 ديسمبر فصاعدًا، مستشهدة باتصال من الشركة إلى شركائها في المطاعم.
وذكرت أمازون، في وقت سابق، أنها ستغلق منصة أكاديمية أمازون في الهند، التي تم إطلاقها أوائل العام الماضي، وسط طفرة في التعلم الافتراضي خلال جائحة كورونا.
وتدفع بيئة الاقتصاد الكلي غير المؤكدة عملاق التجارة الإلكترونية لمراجعة قوته العاملة العالمية، حيث تخطط الشركة لتسريح حوالي 10 آلاف موظف بعضهم في أقسام البيع بالتجزئة والموارد البشرية.
وينذر إعلان أمازون بتحول كبير في شركة معروفة بإيجاد فرص عمل، ويبرز أحدث عمليات الفصل التي أصابت قطاع التكنولوجيا.
وقال ديف ليمب، المدير التنفيذي لشركة أمازون، في تدوينة إن الشركة قررت دمج فرق في وحدة أجهزتها التي نشرت شعبية المساعد الصوتي الذي يستطيع المستهلكون الطلب من خلاله.
وأضاف ليمب: "ما زلنا نواجه بيئة غير عادية وغير مؤكدة في الاقتصاد الكبير. وفي ضوء ذلك، عملنا خلال الأشهر القليلة الماضية على تحديد الأولويات بشكل أكبر للأمور الأكثر أهمية لعملائنا والشركات".