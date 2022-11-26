أمازون تغلق منصة تعليمية رقمية وشركة لتوصيل الطعام

وذكرت صحيفة "إيكونوميك تايمز"، في وقت سابق، أنه سيتم إيقاف العمل اعتبارًا من 29 ديسمبر فصاعدًا، مستشهدة باتصال من الشركة إلى شركائها في المطاعم.

وذكرت أمازون، في وقت سابق، أنها ستغلق منصة أكاديمية أمازون في الهند، التي تم إطلاقها أوائل العام الماضي، وسط طفرة في التعلم الافتراضي خلال جائحة كورونا.

وتدفع بيئة الاقتصاد الكلي غير المؤكدة عملاق التجارة الإلكترونية لمراجعة قوته العاملة العالمية، حيث تخطط الشركة لتسريح حوالي 10 آلاف موظف بعضهم في أقسام البيع بالتجزئة والموارد البشرية.