دراسة تكشف كيف تنتشر اللهجات مثل العدوى

وبعد الانتهاء من المهمات، حلل الباحثون الاختلافات الصوتية في هذه الكلمات الـ 30، ووجدوا أن ظاهرة التقارب الصوتي بدأت تؤثر على المشاركين، بحيث بدأ يحدث تقارب في لهجة كل زوجين من المشاركين.

ولاحظ الباحثون أن حجم هذا التقارب في اللهجة كان مرتبطاً بمدى جاذبية المهمة التي عمل المشاركون عليها معاً، فكلما كانت المهمة جذابة أكثر للطرفين، كان كلاهما أكثر عرضة لالتقاط لهجة الآخر، بينما كان تأثير المهام الأقل تفاعلية أضعف تأثيراً.

وخلصت الدراسة إلى أن اللهجات المختلفة تنتشر مثل العدوى من خلال الاختلاط، وترتبط بدرجة الانخراط في المهام والعمل معاً، فكلما كان الفرد أكثر انخراطا فيما يفعله مع الآخرين كان أكثر عرضة لالتقاط لهجاتهم.