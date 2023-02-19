تقنية جديدة تقلل الشعور بالأرق عبر التحفيز الصوتي

طورت شركة أمريكية تقنية جديدة تجعل الإنسان يستمع لنفسه عبر التحفيز الصوتي للدماغ؛ للتخلص من الأرق وهو اضطراب شائع في النوم.

والأرق ليس فقط مزعجًا، ولكن يمكن أن يكون له عواقب صحية كبيرة على المدى الطويل، بما في ذلك زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة ومرض السكري.

ووفق تقرير نشره موقع "ميدغادغيت" المعني بالشؤون الطبية والتقنية، فقد خضعت التقنية التي طورتها شركة Cereset المتخصصة في التكنولوجيا الطبية ومقرها بولاية أريزونا الأمريكية، لاختبارات ناجحة على يد باحثين في كلية الطب بجامعة ويك فورست الأمريكية.

وتعمل هذه التقنية من خلال مراقبة موجات الدماغ من خلال مستشعرات فروة الرأس ثم ترجمة هذه الموجات إلى نغمات سمعية يتم تشغيلها لمن يرتديها من خلال سماعات أذن.

يصف الباحثون هذه التقنية بأنها "تسمح للدماغ بالاستماع إلى نفسه"؛ مما يؤدي به إلى كسر أنماط التوتر التي قد تتداخل مع النوم.