"الزر الواحد" تقنية تمنح المكفوفين وضعاف البصر وصولًا آمنًا إلى أجهزتهم

وأطلق على التقنية الجديدة، التي أشرف عليها باحثون من جامعة واترلو ومعهد روتشستر للتكنولوجيا، تقنية "الزر الواحد" OneButtonPIN.

وتسمح تلك التقنية للمستخدمين المستهدفين بإدخال رموز دخول PIN باستخدام زر كبير واحد، وسلسلة من الاهتزازات اللمسية.

وغالبًا ما يعبر المكفوفون وضعاف البصر عن إحباطهم من طرق المصادقة الحالية، مثل أنماط الرسم ومسح بصمات الأصابع والوجه ورموز رقم التعريف الشخصي.

ويصعب استخدام بعض الطرق بشكل فعال دون بيانات مرئية، ويكون البعض الآخر عرضة لهجمات الخصوصية.

ويعالج OneButtonPIN هذه المشكلات الأمنية باستخدام الاهتزازات اللمسية غير المحسوسة للأجانب، وعند المطالبة بإدخال رمز PIN، يضغط المستخدم مع الاستمرار على زر كبير على شاشة هاتفه الذكي.

وينشط ذلك سلسلة من الاهتزازات مفصولة بتوقفات؛ يحسب المستخدم عدد الاهتزازات المطابقة للرقم الذي يرغب في إدخاله ، ثم يحرر الزر ويكرر العملية حتى يتم إدخال الأرقام المطلوبة.