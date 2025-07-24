حوّل صورك إلى فيديو أو كرتون.. ميزات جديدة في "غوغل فوتوز"

بدأت صور غوغل كمكان لتخزين ذكرياتك، ثم تطورت إلى أكثر من ذلك بكثير، إنها طريقة لاستكشاف صورك، واسترجاع ذكرياتك، ومشاركتها بسهولة، بل وحتى إطلاق العنان لإبداعك.

ومع ميزات جديدة لإنشاء مقاطع فيديو من الصور الثابتة، وتحويل الصور إلى رسوم توضيحية، أصبح هناك الكثير لتجربته ومشاركته مع الأصدقاء والعائلة.

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تحويل الصور إلى فيديو

لقد شهدنا بالفعل إبداعًا كبيرًا من المستخدمين الذين يستخدمون أدوات إنشاء الفيديو عبر منتجات غوغل، بما في ذلك ميزة تحويل الصور إلى فيديو الجديدة في جيميني، مما يسهّل عليك إنشاء مقاطع فيديو قصيرة وممتعة من الصور المحفوظة في معرض صورك.

تخيل أن صورة سيلفي مثالية مع أصدقاء من سنوات مضت تنبض بالحياة فجأةً بحركات خفيفة، أو صورة عزيزة على قلبك لوالدك وهو يبتسم لك.

للقيام بذلك، ما عليك سوى اختيار صورة من معرض صورك واختيار أحد خيارين "Subtle movements" أو "I’m feeling lucky" لإضفاء الحيوية على صورتك وتحويل اللحظات الثابتة إلى مقاطع فيديو ديناميكية مدتها 6 ثوان جاهزة للمشاركة.

عدّل صورك

هل تساءلت يومًا كيف ستبدو أنت وأصدقاؤك وعائلتك، في صور قصص مصورة أو رسوم متحركة ثلاثية الأبعاد؟

مع ميزة "ريمكس" في صور غوغل، يمكنك اختيار صورة من معرض صورك وتحويلها بسهولة إلى هذه الأنواع من الصور في ثوانٍ معدودة لمشاركتها مع أصدقائك وعائلتك.

وسيبدأ طرح ميزة "ريمكس" على نظامي أندرويد وiOS خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

علامة تبويب جديدة

لتسهيل العثور على الأدوات التي تريد استخدامها، أطلقت غوغل تبويب "Create" جديد في تطبيق الصور، التي تعرض جميع الميزات، بما في ذلك تحويل الصور إلى فيديو، و"ريمكس"، والصور المجمعة، ومقاطع الفيديو المميزة، وغيرها في مكان واحد لتطلق العنان لإبداعك.

ومن المقرر أن تبدأ علامة التبويب "إCreate" في أغسطس/آب المقبل.