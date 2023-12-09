شركة vipcarlounge.. "كبار الزوار للسيارات" تعتزم إطلاق تطبيق محسن لتجربة العملاء

تسعى شركة vipcarlounge ( كبار الزوار للسيارات) لتحسين تجربة العملاء وتوفير وسائل سهلة ومريحة للتفاعل مع الشركة.

وفي هذا الإطار، تقوم الشركة بتطوير تطبيق محسّن للهواتف الذكية يهدف إلى تحسين عملية الحجز والتواصل مع العملاء.

وأوضح سعود الضعيان، الرئيس التنفيذي للشركة، أن التطبيق يتيح للعملاء حجز السيارات بسهولة عبر الهاتف المحمول، وتلقي تحديثات وعروض خاصة.

كما يوفر التطبيق واجهة سهلة الاستخدام لمساعدة العملاء في الوصول إلى المعلومات والخدمات بسهولة، وهو الأمر الذي يعكس التزامنا بتقديم تجربة شاملة للعملاء وتلبية احتياجاتهم وتوفير الراحة للعملاء.

يذكر أن شركة كبار الزوار للسيارات تأسست عام 2015 واكتسبت الأفضلية والتميز بين المنافسين بشهادة العملاء من خلال تجربة الخدمات التي تقدمها الشركة من بيع و شراء السيارات.

كما شاركت في العديد من المهرجانات والمعارض الخاصة بالسيارات من خلال المشاركة المباشرة بالعرض أو رعاية الأحداث الرياضية الهامة، وتعمل الشركة في قطاع تجارة السيارات وخدماتها لتقديم أفضل تجربة للعميل من حيث البيع أو الشراء وتقديم خدمات ما بعد البيع من خدمات العناية بالسيارات والدعم اللوجستي المتميز لتوفير راحة ومتعة أكبر للعملاء.