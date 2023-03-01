شاومي تطرح نظارة واقع معزز بشاشة تحاكي دقة العين

أطلقت "شاومي" أيضا خلال فعاليات المؤتمر، نظارة واقع معزز بشاشات عرض تحاكي دقة العين يمكن إقرانها بالهاتف أو أي جهاز آخر دون الحاجة إلى أي أسلاك.

النظارة تسمى Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition ولا تحتوي على أي آلية تخزين مدمجة لذا يجب توصيلها بجهاز مضيف لكي تعمل.

وتمتاز النظارة بشاشتين من نوع "مايكرو أوليد" بسطوع 1200 شمعة قادرة على توجيه الضوء نحو عيني المستخدم، ودمجت "شاومي" ثلاث وحدات كاميرا لتخطيط العالم المحيط بالمستخدم.

وصنعت الشركة النظارة من سبائك المغنيسيوم والليثيوم مع ألياف الكربون ليصبح وزنها 126 جراما، وتعمل بالجيل الأول من معالج "سناب دراجون أكس آر 2 بلس".