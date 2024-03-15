ما مشكلة أمريكا مع تيك توك؟

يواجه مشروع القانون، الذي من شأنه أن يجبر الشركة الصينية الأم لتيك توك على بيع تطبيق الوسائط الاجتماعية الشهير، طريقًا صعبًا في مجلس الشيوخ الأمريكي.

ووافق المشرعون في مجلس النواب يوم الأربعاء على تشريع يهدف إلى إجبار شركة الإنترنت الصينية (ByteDance)، على بيع تطبيق الوسائط الاجتماعية الشهير تيك توك.

وكان التصويت أحدث تطورا في الحرب الباردة المستمرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين حول من يسيطر على التكنولوجيا القيمة من رقائق الكمبيوتر إلى الذكاء الاصطناعي.

وأعرب المشرعون والبيت الأبيض عن مخاوفهم من أن ملكية (TikTok) الصينية تشكل خطرا على الأمن القومي، لأن بكين يمكن أن تستخدم التطبيق للوصول إلى بيانات الأمريكيين أو شن حملة تضليل.

تأييد مجلس النواب مشروع القانون