بعد طول انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو "ذي ليجند أوف زيلدا"

وكان اللاعبون اليابانيون الذين استفادوا من فارق التوقيت، أول من تمكنوا من شراء اللعبة الجمعة، على غرار يوتاكا هيراي (30 عاماً) التي انتظرت صباحاً في طابور من عشرات الأشخاص أمام متجر للإلكترونيات في طوكيو.

وقالت الموظفة في المجال العقاري لوكالة فرانس برس "آمل أن أجد في هذه اللعبة الجديدة مساحات شاسعة للاستكشاف، والمغامرة الموجودة في النسخة السابقة".

وقامت كاواكامي (32 عاما) بتنزيل اللعبة قبل أن تخلد إلى النوم حتى تتمكن من تجربتها في اليوم التالي قبل ذهابها إلى العمل. وتقول "كنت متحمسة جدا للبدء في المغامرة وسألعب بها طيلة عطلة نهاية الأسبوع".

"أشعر بالجنون"

وفي دول أخرى، قررت بعض المتاجر أن تفتح أبوابها في منتصف الليل لاستقطاب محبي لعبة الفيديو، وتجمّع أكثر من 150 شخصاً ليلاً أمام احد المتاجر في باريس.

وقال الطالب تايلور ميغيرا، البالغ 19 عاما، "أشعر بالجنون لأنّ اللعبة منتظرة منذ ست سنوات"، وقالت من جهتها، إميلي ساستر (18 عاماً) "إنّ سلسلة ألعاب (زيلدا) رافقتني طيلة طفولتي حتى اليوم".

وكان شيغيرو مياموتو، مصمم الألعاب الياباني الذي ابتكر شخصيات كثيرة أبرزها ماريو ودنكي كونغ، ابتكر "ذي لدجند أوف زيلدا" التي تركز على المغامرة والاستكشاف في العام 1986.

وبيعت ما مجموعه نحو 125 مليون نسخة في مختلف أنحاء العالم، بينما ألهمت اللعبة أجيالاً من اللاعبين وصانعي الألعاب.

وقال رئيس تحرير مجلة "فاميتسو" اليابانية كاتسوهيكو هاياشي لوكالة فرانس برس "من الصعب وصف ما يجعل (زيلدا) مميزة".

وأشار إلى ما تحويه اللعبة "من ألغاز ينبغي حلّها وعناصر حركة وعالم خاص" بها.

"أفضل مبيعات في التاريخ"

وفي مطلع العام 2010، عانت "زيلدا" من أزمة تمثلت في تكرار حلقاتها، ما دفع "نينتندو"إلى إعادة النظر في السلسلة مع إدخالها عناصر جديدة أعادت الحركة لها.