كيف تكتشف من يتجسس عليك عبر كاميرا الويب أو الهاتف؟
كشفت خبيرة في الأمن السيبراني "توف ماركس" عن العلامات التي تنبهك إلى أن هناك متسللًا أو مجموعة من المتسللين يستخدمون كاميرا الويب أو كاميرا الهاتف الذكي للتجسس عليك.
وحددت شركة "VPNOverview" العلامات الثلاث الأولى التي يجب البحث عنها، وهي: قيام مبتز بالاتصال بك، أو كاميرا ويب وامضة أو ضوء كاميرا الهاتف، واستنزاف بطارية الجهاز بشكل أسرع من المعتاد.
وأوضحت أن المتسلل يحتاج فقط إلى زرع القليل من التعليمات البرمجية الضارة للوصول إلى الكاميرات، وقد لا يعرف المستخدمون أبدًا أنهم يتعرضون للهجوم.
وتظهر البيانات أن واحدًا من كل اثنين من الأمريكيين لا يدرك أنه يمكن اختراق كاميرا الويب الخاصة بهم، بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ونشرت "ماركس" أيضًا نصائح حول تقليل خطر التعرض للهجوم، مثل استخدام غطاء الكاميرا وتحديث نظام التشغيل الخاص بك باستمرار.
اتصال القراصنة
تؤكد الخبيرة السيبرانية أن بعض المتسللين قد يزعم أن لديه صورًا حساسة لك ويخطط لإطلاقها عبر الإنترنت إذا لم تلبِ مطالبهم، في محاولة لابتزازك، مبينة أنه من المحتمل أن يكون المتسلل قد التقط تلك الصور فعليًا باستخدام الكاميرا الخاصة بك، وتعد الجريمة هنا ابتزازًا جنسيًا.
ضوء الكاميرا
تحتوي معظم كاميرات الويب على ضوء صغير إلى اليسار أو اليمين يتم تشغيله عندما تكون كاميرا الويب قيد الاستخدام.
وتشير أجهزة أيفون وأندرويد إلى أن الكاميرا قيد الاستخدام بنقطة خضراء على الواجهة تكون واضحة للجميع عند تفعيلها، حيثُ وتؤكد "ماركس" أنه في حالة وميض الضوء الصغير على كاميرا الويب، فاحذر من احتمالية وجود شخص ما يتجسس عليك.
وتشدد الخبيرة على أنه حتى لو كان الضوء مُطفأ فربما تتعامل مع كاميرا ويب تم اختراقها، فقد يتمكن مخترق كاميرا الويب من إطفاء الضوء أو ربما تكون قد أوقفته بنفسك في الإعدادات.
نفاد البطارية
آخر التفاصيل التي يجب الانتباه إليها هي ما إذا كانت بطارية الجهاز تنفد بشكل أسرع من المعتاد، فهذا ناتج عن استهلاك الكاميرا للطاقة لأنها تعمل باستمرار.
وتقول "ماركس" إنك إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر محمولًا أو هاتفًا ذكيًا غير متصل بشاحن واخترق شخص ما كاميرا الويب الخاصة بك، فقد تلاحظ ارتفاعًا في استخدام البطارية.
ويمكن أن تكون البطارية التي يتم استنزافها بشكل أسرع من المعتاد علامة على اختراق كاميرا الويب، ويمكن التحقق من كيفية استخدام طاقة بطاريتك هي فتح مدير المهام الخاص بك.
إذا فتحت مدير المهام سترى عمودين في أقصى اليمين يعرضان استهلاك الطاقة واستهلاك الطاقة في برامجك بمرور الوقت.
وشاركت "ماركس" أيضًا نصائح حول إيقاف المتسللين في مساراتهم، بما في ذلك استخدام جدار حماية جيد ومكافحة فيروسات، وعدم فتح المرفقات في رسائل البريد الإلكتروني التي لا تثق بها وتأمين شبكة "الواي فاي" الخاصة بك.