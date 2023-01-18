كيف تكتشف من يتجسس عليك عبر كاميرا الويب أو الهاتف؟

وحددت شركة "VPNOverview" العلامات الثلاث الأولى التي يجب البحث عنها، وهي: قيام مبتز بالاتصال بك، أو كاميرا ويب وامضة أو ضوء كاميرا الهاتف، واستنزاف بطارية الجهاز بشكل أسرع من المعتاد.

وأوضحت أن المتسلل يحتاج فقط إلى زرع القليل من التعليمات البرمجية الضارة للوصول إلى الكاميرات، وقد لا يعرف المستخدمون أبدًا أنهم يتعرضون للهجوم.

وتظهر البيانات أن واحدًا من كل اثنين من الأمريكيين لا يدرك أنه يمكن اختراق كاميرا الويب الخاصة بهم، بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.