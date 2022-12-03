تطوير ساعة ذكية لمراقبة صحة الأبقار وتكاثرها وموقعها

وأضاف: "هذه المعلومات يمكن أن تشمل تركيز الأكسجين، ودرجة حرارة الهواء والرطوبة، ومقدار التمارين الرياضية، والدورات الإنجابية، والأمراض، وإنتاج الحليب".

ويحتوي الجهاز الجديد على آلية فريدة لتعزيز الحركة تستخدم المغناطيس والبندول لتضخيم الحركات الصغيرة التي تقوم بها الأبقار.

وبمجرد التقاطها، يتم تخزين الطاقة الحركية من حركات البقرة في بطارية ليثيوم وتستخدم لتشغيل الجهاز، وهذا يعني أن الجهاز لا يحتاج إلى الشحن مثل ساعة ذكية تقليدية.

وللتحقق من فعالية الجهاز اختبره الباحثون على المشاركين من البشر، وكشفت الاختبارات أنه حتى الركض الخفيف كان كافياً لتشغيل قياسات درجة الحرارة على الجهاز.

بدوره، قال المؤلف المشارك Yajia Pan: "هناك قدر هائل من الطاقة الحركية التي يمكن حصادها في الحركات اليومية للماشية، مثل المشي والجري وحتى حركة الرقبة".

ويؤكد الباحثون أن الجهاز الذكي القابل للارتداء بين البقر يمكن أن يكون له مجموعة من التطبيقات مثل مراقبة الرياضة والرعاية الصحية والمنازل الذكية وشبكات الاستشعار اللاسلكية.