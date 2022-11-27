الصين توسع بناء مرافق طاقة الرياح والقواعد الكهروضوئية
تعزز الصين استثماراتها في قطاعات الطاقة المتجددة المختلفة، وذلك بتدشين الكثير من المشاريع الحيوية التي تهدف لتوفير الطاقة البديلة الأكثر فائدة وتوفيرا.
وعززت الدولة الآسيوية استثماراتها في الطاقة المتجددة، هذا العام، مع تسريع بناء مرافق طاقة الرياح على نطاق واسع والقواعد الكهروضوئية، وخاصة في المناطق الصحراوية.
وحافظت قدرة الصين المركبة للطاقة المتجددة على زخم النمو منذ بداية العام الجاري، وسط مساعي البلاد لتحقيق التنمية الخضراء، بحسب تقرير لوكالة "شينخوا" الرسمية.
وكشفت بيانات نشرتها "الهيئة الوطنية للطاقة" في الصين أنه بحلول نهاية أكتوبر، بلغ إجمالي قدرة توليد الطاقة المركبة في الصين حوالي 2.5 مليار كيلوواط، بزيادة 8.3% على أساس سنوي.
ونمت القدرة المركبة لطاقة الرياح بنسبة 16.6% عن العام الماضي لتصل إلى 350 مليون كيلوواط، في حين بلغت الطاقة الشمسية 360 مليون كيلوواط، بزيادة سنوية قدرها 29.2%.
وفي الأشهر العشرة الأولى، ارتفع إجمالي استثمارات شركات توليد الطاقة الكبرى في الصين في الطاقة الشمسية بنسبة 326.7% على أساس سنوي إلى حوالي 22 مليار دولار أمريكي.
وتعتبر محطة الطاقة الكهروضوئية المتكاملة (PV) في Baofeng أحد النماذج الفعلية على استغلال الطاقة الكهروضوئية المتجددة في الزراعة في المناطق الصحراوية.
وعلى مساحة شاسعة من الأراضي المصحرة، تضيء صفوف من ألواح الطاقة الكهروضوئية في ضوء الشمس، مع توت جوجي المزروع تحت الألواح.
وتعمل المحطة على تطوير نموذج يستخدم المنطقة الصحراوية، بقياس حوالي 10667 هكتارًا، وأشعة الشمس الوفيرة، مع تشجيع نمو المحاصيل القابلة للحياة في نفس الوقت.
ويتم الترويج للنظام المزدوج للزراعة والطاقة الخضراء في منطقة نينغشيا هوي ذاتية الحكم شمال غرب الصين؛ ما يؤدي إلى تغيير بيئة وحياة السكان المحليين.
ونتيجة لذلك؛ تتحول مساحات كبيرة من الصحراء ببطء إلى خضراء وتصبح أرضا صالحة للزراعة، ما يفيد المزارعين المحليين الذين يحصلون على وظائف من محطات الطاقة الكهروضوئية بينما يواصلون أنشطتهم الزراعية.
وقال وين زيكسو نائب رئيس شركة Ningxia Baofeng New Energy Technologic Co. Ltd، التي تدير المحطة: "تولد محطتنا 1.7 مليار كيلوواط ساعة من الكهرباء النظيفة سنويا".
وأضاف: "الألواح الكهروضوئية قادرة على منع ضوء الشمس وتقليل تبخير الأرض، وبالتالي المساهمة في الاستعادة البيئية. وارتفع معدل تغطية الغطاء النباتي في المنطقة من أقل من 30% إلى 85%".