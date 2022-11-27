الصين توسع بناء مرافق طاقة الرياح والقواعد الكهروضوئية‎‎

تعزز الصين استثماراتها في قطاعات الطاقة المتجددة المختلفة، وذلك بتدشين الكثير من المشاريع الحيوية التي تهدف لتوفير الطاقة البديلة الأكثر فائدة وتوفيرا.

وعززت الدولة الآسيوية استثماراتها في الطاقة المتجددة، هذا العام، مع تسريع بناء مرافق طاقة الرياح على نطاق واسع والقواعد الكهروضوئية، وخاصة في المناطق الصحراوية.

وحافظت قدرة الصين المركبة للطاقة المتجددة على زخم النمو منذ بداية العام الجاري، وسط مساعي البلاد لتحقيق التنمية الخضراء، بحسب تقرير لوكالة "شينخوا" الرسمية.

وكشفت بيانات نشرتها "الهيئة الوطنية للطاقة" في الصين أنه بحلول نهاية أكتوبر، بلغ إجمالي قدرة توليد الطاقة المركبة في الصين حوالي 2.5 مليار كيلوواط، بزيادة 8.3% على أساس سنوي.