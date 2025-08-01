لحماية نفسك.. كيف تكتشف برامج المطاردة وتزيلها من هاتفك؟

تنتشر برامج المطاردة على الهواتف لتتبع المستخدمين، وسرقة بياناتهم، والسيطرة على أجهزتهم، وهي عبارة عن تطبيقات مخفية أو نسخ مزيفة من تطبيقات شرعية.

وعلى الرغم من أن جهازك المحمول يحتوي على العديد من الميزات المدمجة للحفاظ على أمان بياناتك وحماية خصوصيتك، إلا أنه قد يظل عرضة للتجسس إذا تمكن شخص من الوصول إلى حساباتك أو تمكن من تثبيت تطبيقات مخفية تعرف باسم برامج المطاردة، وتتعقب كل تحركاتك.

وقد تستغل هذه البرامج الضارة الميزات والأذونات المدمجة في جهاز آيفون أو أندرويد للتجسس عليك. وإليك كيفية اكتشاف برامج المطاردة وإزالتها من جهازك.

أخبار ذات علاقة خطر يهدد أندرويد.. برامج خبيثة تتنكر بهويات موثوقة

ما هي برامج المطاردة؟

وبرامج المطاردة هي نوع من برامج التجسس يتم استخدامها لمراقبة نشاطك على جهازك، مثل: الرسائل، والصور، والموقع الجغرافي في الوقت الفعلي، دون موافقتك.

وغالبًا ما توجد برامج المطاردة على شكل تطبيق يتم تنزيله مباشرة على جهازك، أو قد يكون مخفيًا عن الشاشة الرئيسة أو متخف كتطبيق بريء، مما يقلل من احتمالية ملاحظتك لأي شيء مريب. مع العلم أنه يتم تحميل برامج المطاردة أو تثبيتها من مصادر غير رسمية خارج متجري غوغل وأبل.

علامات خطيرة

وتشمل بعض العلامات المحتملة لبرامج المطاردة والتطبيقات الضارة الأخرى استهلاك كميات كبيرة من البيانات على جهازك، أو ارتفاع درجة حرارة هاتفك أو بطء أدائه عن المعتاد، أو استنزاف البطارية بسرعة أكبر، بالإضافة إلى إشعارات غريبة.

ومع ذلك، قد تظهر برامج المطاردة حتى دون أي من هذه المشاكل.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه على الرغم من أن تطبيقات برامج المطاردة تعد إحدى الطرق التي يستخدمها شخص ما لمراقبتك سرًا، إلا أنه هناك إعدادات أخرى على هاتفك قد يساء استخدامها، مثل النسخ الاحتياطية، ومشاركة الموقع، وحسابات غوغل وأبل التي يتحكم بها شخص آخر أو يمكنه الوصول إليها.

أخبار ذات علاقة ينتحلون صفة البنوك لإصابة هاتفك ببرامج ضارة.. هكذا يسرقون

خطة أمان

وقبل محاولة إزالة برامج المطاردة من جهازك أو تغيير الوصول المشترك إلى حساباتك وتطبيقاتك، من الضروري أن يكون لديك خطة أمان معدّة.

فحذف تطبيقات المراقبة أو تحديث الأذونات يمكن أن ينبه الشخص الذي ثبتها، مما قد يزيد من خطر الإساءة أو المضايقة. كما قد يؤدي ذلك إلى محو الأدلة التي قد تحتاجها إذا كنت تخطط للإبلاغ عن الحادثة إلى جهات إنفاذ القانون.

لذلك قد ترغب في الاحتفاظ بسجل لما تواجهه.

تحقق من التطبيقات

ولتجنب الوقوع في فخ المطاردة الإلكتروينة يجب التحقق من التطبيقات المثبتة على جهازك والبحث عن أي تطبيق لا نعرفه أو تشك فيه. كذلك من المهم أن تراجع دائمًا أذونات التطبيقات وإعداداتها.

ويمكنك الاطلاع على الأذونات، مثل: الموقع، والكاميرا، والميكروفون، ولوحة المفاتيح، في إعدادات لكل تطبيق على حدة.

وتبقي الخطوة الأكثر تطرفًا للتخلص من برامج التجسس هي شراء هاتف جديد، والذي يجب قفله برمز مرور جديد لمنع أي شخص لديه وصول فعلي إلى جهازك من تثبيت تطبيقات ضارة. خيار آخر هو إعادة ضبط المصنع، مما سيؤدي إلى مسح التطبيقات والبيانات من جهازك.

أخبار ذات علاقة إيطاليا تعترف باستهداف نشطاء عبر برامج تجسس "إسرائيلية"

وبينما يمكن أن تكون إعادة ضبط المصنع مفيدة، إلا أنها قد لا تحل المشكلة إذا كان الشخص الذي يتجسس لا يزال قادرًا على الوصول إلى معرف أبل أو حساب غوغل المتصل بجهازك.

ويمكنك أيضًا استخدام تطبيق مكافحة فيروسات من شركة موثوقة للبحث عن التطبيقات المخفية والضارة لإلغاء تثبيتها من جهازك.

وبعد إزالة برامج التتبع، تأكد من أن جهازك مزود برمز مرور جديد لشاشة القفل يصعب تخمينه في حال وصول أي شخص إليه، واتخذ خطوات لتأمين بريدك الإلكتروني وحساباتك الأخرى بكلمات مرور قوية ومصادقة ثنائية.