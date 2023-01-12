تويتر: لا دليل على أن ثغرة في أنظمة الشركة تسببت في تسريب بيانات مستخدمين

قالت شركة تويتر إنه لا يوجد دليل على أن البيانات التي بيعت في الآونة الأخيرة عبر الإنترنت سُربت من خلال استغلال ثغرة أمنية في أنظمة الشركة.

وكانت الشركة قالت إن بيانات 5.4 مليون حساب تعرضت للاختراق بسبب خلل اكتشفته أوائل العام الماضي، قبل أن تصلحه وتكشف عنه خلال الصيف.

وقال موقع تويتر في منشور على مدونة إن 600 مليون من بيانات المستخدمين الأخرى "لا يمكن ربطها بالحادثة التي تم الإبلاغ عنها سابقا، ولا بأي حادثة جديدة".