أبرز الجهود العالمية في "إعادة التدوير" خلال 2022

تتسبب النفايات بمشكلات عديدة؛ مثل انتشار الأمراض، وتلويث البيئة، واستهلاك الموارد، ما يجعلنا بحاجة إلى إعادة تدويرها أو التخلص منها كضرورة بيئية وصحية.

والنفايات أحد أكبر التحديات التي تواجهها مدن العالم لما يترتب على التخلص منها من تبعات بيئية واقتصادية، إلا أنها قابلة للتحول إلى مصدر مهم جدًا من مصادر الطاقة المتجددة.

وتشهد دول عدة حول العالم توجهًا طموحًا لإعادة تدوير النفايات الصلبة وتحويلها إلى طاقة، للحد من رميها في مكبات النفايات، والتقليل من أضرارها البيئية، وفيما يلي أبرز الجهود التي تم التوصل إليها هذا العام.