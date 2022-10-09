سامسونغ تطلق شاشة الألعاب المنحنية Odyssey Ark 55

أتاحت شركة "سامسونغ" الكورية شاشة الألعاب المنحنية Odyssey Ark مقاس 55 بوصة للبيع في بعض البلدان بعد فترة من الكشف عنها.

وطرحت الشركة الشاشة للبيع في الهند بحوالي 2655 دولارًا أمريكيًا من خلال موقع سامسونغ الرسمي.

وتأتي Odyssey Ark بضمان لمدة ثلاث سنوات وتتوفر باللون الأسود. وتعد شاشة Odyssey Ark أول شاشة ألعاب منحنية مقاس 55 بوصة في العالم بمعدل 1000R، وتأتي الشاشة بدقة 4K وزمن انتقال 1 مللي في الثانية، كما أنها توفر معدل تحديث يبلغ 165 هرتز وتدعم تقنية AMD FreeSync Premium Pro والتي تمنع تقطيع المشاهد وتذبذب الصور وتأخير الاستجابة للأوامر المدخلة.

تأتي شاشة الألعاب المنحنية مع أربعة مكبرات صوت، واحد في كل زاوية واثنين من مكبرات الصوت المركزية مع دعم تقنية الصوت Dolby Atmos والتي تقدم مخرج صوت 60 واط، بالاضافة إلى أنها تمتلك تقنية Cockpit Mode لتزويد اللاعبين بتجربة تشبه قمرة القيادة، ويسمح هذا الوضع بالدوران الرأسي للشاشة باستخدام حامل قابل لضبط الارتفاع والإمالة والدوران لإعداد الشاشة بالطريقة الأمثل.

تأتي Odyssey Ark 55 أيضًا مرفقة مع قرص Ark Dial الذي يعمل بالطاقة الشمسية ويمكن شحنه من خلال USB-C، ويسمح للمستخدمين بضبط حجم الشاشة وفقًا لرغبتهم، كما يمكن للمستخدمين أيضًا تبديل الشاشة ليس فقط في الوضع الأفقي ولكن في الوضع الرأسي أيضًا.

وتم دعم الشاشة بتقنية Quantum Matrix من سامسونغ، والتي تستخدم مصابيح LED صغيرة وهي واحدة من الشاشات القليلة التي تأتي بمعالجة 14 بت والتي تدعم 16384 مستوى أسود.