"واتساب" يحذف 6.8 مليون حساب احتيالي لحماية المستخدمين

كشفت شركة "ميتا" الشركة الأم لتطبيق "واتساب"، أن التطبيق حذف 6.8 مليون حساب مرتبط بمحتالين يستهدفون الناس حول العالم في النصف الأول من هذا العام. ووفقًا لعملاق التواصل الاجتماعي، ارتبط العديد من هذه الحسابات بمراكز احتيال يديرها مجرمون منظمون في جنوب شرق آسيا.

وأعلنت "ميتا" عن ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه "واتساب" إجراءات جديدة لمكافحة الاحتيال لتنبيه المستخدمين إلى أي نشاط احتيالي محتمل، مثل إضافة مستخدم إلى محادثة جماعية من قبل شخص غير موجود في قائمة جهات اتصاله.

إجراءات استباقية

تستهدف هذه الحملة تكتيكًا شائعًا بشكل متزايد، يقوم من خلاله المجرمون باختراق حسابات واتساب أو إضافة مستخدمين إلى محادثات جماعية للترويج لمخططات استثمارية وهمية وغيرها من عمليات الاحتيال.

وأفادت "ميتا" أن "واتساب" اكتشفت الحسابات وأغلقتها بشكل استباقي قبل أن يتمكن المحتالون من تفعيلها واستغلالها. وفي إحدى الحالات، تعاونت "واتساب" مع "ميتا" وشركة OpenAI، مطورة ChatGPT، لتعطيل عمليات احتيال محتملة.

وأوضحت "ميتا" أن المحتالين عادةً ما يتواصلون مع الأهداف المحتملة برسالة نصية قبل تحويل المحادثة إلى منصات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة الخاصة.

في السياق ذاته، رحبت العديد من المنظمات العالمية بخطوة شركة "ميتا"، وطالب العديد منها "ميتا" بذل المزيد من الجهود لوقف هؤلاء المجرمين على جميع منصاتها.