غوغل تطور تطبيقًا لتحويل النصوص إلى صور ولوحات فنية

كشفت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية أن شركة غوغل تطور تطبيقًا يستخدم الذكاء الاصطناعي، يهدف إلى السماح للأفراد بإنشاء صور ولوحات فنية عن طريق كتابة بعض الكلمات، اعتمادًا على ما يعرف باسم "الذكاء الاصطناعي التوليدي".

وقال دوغلاس إيك وهو أحد علماء غوغل، خلال فعالية للذكاء الاصطناعي بنيويورك: "سيتمكن الأشخاص من القيام بأمرين فقط مع التطبيق: بناء المباني من خلال وظيفة تسمى (City Dreamer)، أو استخدام ميزة (Wobble) للتفاعل مع وحوش الرسوم المتحركة".

وستكون الأدوات متاحة من خلال تطبيق AI Test Kitchen من غوغل، ولكن غوغل تتمهل في إطلاق هذا التطبيق لعدة أسباب.

وأرجع إيك السبب وراء تمهل الشركة في طرح تطبيقها الخاص بتحويل النص إلى لوحات فنية وصور إلى ظهور مخاوف وانتقادات من احتمال سوء استغلال التطبيق من قبل البعض.

وقال: "نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية قوية، ولا شك في ذلك.. ولكن علينا أيضًا أن نعترف بالمخاطر الحقيقية التي يمكن أن تشكلها هذه التكنولوجيا إذا لم نأخذ عناية كبيرة، ولهذا السبب كنا بطيئين في إطلاقها".

والذكاء الاصطناعي التوليدي هو تسمية عامة تستخدم لوصف أي نوع من أنواع الذكاء الاصطناعي الذي يستخدم خوارزميات التعلم غير الخاضعة للإشراف؛ لإنشاء صور رقمية أو فيديو أو صوت أو نص ورمز جديد.

ويقول النقاد إن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن استخدامه أيضًا لنشر المعلومات المضللة، واستخدام أعمال الفنانين دون ائتمان وفرض التحيزات الضارة، فضلا عن التعري والجريمة، وعقب إيك أن هذه المخاوف تعكس طرح غوغل البطيء لتلك التكنولوجيا الناشئة.

وعلى صعيد آخر، قدمت غوغل تحسينات باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التي تساعد في مهام مثل الترميز وإنشاء الصوت، بالإضافة إلى برنامج إنشاء النص الذي يمكن للمؤلفين استخدامه لكتابة القصص القصيرة.