جلد اصطناعي ثلاثي الأبعاد لتجميل أي مكان بالجسم

ولفت الموقع إلى أن عمليات زراعة الجلد التقليدية عبر أخذ طبقة من منطقة سليمة بالجسم لترقيع منطقة أخرى متضررة، ليست مثالية على الإطلاق.

كما إن عملية إنتاج الجلد الاصطناعي الحالية عن طريق الطباعة الثلاثة والهندسة الحيوية، يكون فيها الجلد البديل على هيئة صفائح مسطحة؛ ما يجعلها غير مناسبة لترقيع أجزاء بالجسم ذات تشريح معقّد كاليد على سبيل المثال.

وذكر أن التقنية الجديدة تتضمن إجراء مسح بالليزر، وتتطلب تصميم تركيبات خاصة لكل حالة، فهي مصممة لكل مريض بشكل مثالي حسب حالته وبطريقة سهلة تشبه ارتداء الملابس.

فعلى سبيل المثال، لو كانت الإصابة باليد يتم إجراء مسح بالليزر للمنطقة المتضررة (حروق أو غير ذلك) ثم يتم إنشاء نموذج يشبه القفاز المجوف.