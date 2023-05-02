الأب الروحي للذكاء الاصطناعي يترك غوغل ويدق ناقوس الخطر

وغرد هينتون عبر حسابه على "تويتر"، قائلًا إنه غادر غوغل حتى يتمكن من التحدث بحرية عن مخاطر الذكاء الاصطناعي، وليس بسبب الرغبة في انتقاد غوغل على وجه التحديد.

وقال هينتون: "غادرت حتى أتمكن من التحدث عن مخاطر الذكاء الاصطناعي دون التفكير في كيفية تأثير ذلك على غوغل".

وأضاف: "لقد تصرفت غوغل بمسؤولية كبيرة".

وأشار هينتون لصحيفة نيويورك تايمز، التي كانت أول من أبلغ عن قراره: "أعزّي نفسي بالعذر العادي: لو لم أفعل ذلك، لكان شخص آخر يفعل ذلك".