مساحة تخزين "غير مسبوقة" في "Galaxy s24 ultra"
كشفت تسريبات بشأن "Galaxy s24 ultra" المُنتظر من "سامسونغ، أن الهاتف، المُقرر إطلاقه، مطلع عام 2024، سيوفّر مساحات تخزين "غير مسبوق"، وفقًا لما ذكره "تكنولوجيا نيوز"، اليوم الخميس.
ونقل "@Tech_Reve" حساب التسريبات الشهير على منصة "إكس"، عن مصادر من داخل شركة "سامسونغ" حديثهم بشأن خيارات مساحة التخزين، التي سيأتي بها "جالاكسي اس 24 ألترا".
وأوضحت المصادر أن الخيارات يرتفع عددها لتصبح 5 مساحات مختلفة للتخزين الداخلي للهاتف، بداية من 128 ثم 256 و512 غيغابايت وتستمر حتى 1 و2 تيرا بايت، والأخير يعد أمرًا غير مسبوق بهواتف "سامسونغ".
وتحدثت التسريبات حول الذاكرة العشوائية للهاتف، التي ستبدأ من 8 غيغابايت، وسيكون هناك خيار الـ12 غيغابايت، لكن مع مساحات التخزين يعد ذلك أمرًا غير كافٍ.
وأشار حساب التسريبات إلى أن الهاتف سيأتي بتحسينات كبيرة على الكاميرا، بحيث سيتم تسهيل التقاط مقاطع فيديو بدقة "8K" بخيارات كاملة، التي كانت موجودة في الجيل السابق من سلسلة "جالاكسي اس"، ولكن مساحة التخزين الأقصى كانت 1 تيرا بايت، قبل أن تتم مضاعفتها لتصل في الهاتف المُنتظر إلى 2 تيرا بايت.
في حين ذكر تقرير لـ" AndroidPolice" أن "سامسونغ" تمسكت بأن يكون الخيار الأدنى من "جالاكسي أس 24 ألترا" بـ8 غيغابايت من الذاكرة العشوائية و128 غيغابايت من مساحة التخزين، ليكون الخيار الأقل تكلفة بين المجموعة.