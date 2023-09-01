مساحة تخزين "غير مسبوقة" في "Galaxy s24 ultra"

كشفت تسريبات بشأن "Galaxy s24 ultra" المُنتظر من "سامسونغ، أن الهاتف، المُقرر إطلاقه، مطلع عام 2024، سيوفّر مساحات تخزين "غير مسبوق"، وفقًا لما ذكره "تكنولوجيا نيوز"، اليوم الخميس.

ونقل "@Tech_Reve" حساب التسريبات الشهير على منصة "إكس"، عن مصادر من داخل شركة "سامسونغ" حديثهم بشأن خيارات مساحة التخزين، التي سيأتي بها "جالاكسي اس 24 ألترا".