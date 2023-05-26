ناسا تطلق قمرين اصطناعيين لتتبّع الأعاصير على مدار الساعة

وأُرسل القمران الاصطناعيان إلى المدار في صاروخ صنّعته شركة "روكيت لاب" الأميركية، وأُطلق الجمعة من شبه جزيرة ماهيا النيوزيلندية.

وتتمتع الأقمار الاصطناعية هذه بقدرة على التحليق فوق الأعاصير كل ساعة، بينما يمكن للأقمار الاصطناعية الحالية إنجاز مهمة مماثلة لست ساعات.

وقال مدير ناسا بيل نيلسون في بيان "كوني من فلوريدا، أدرك جيداً أهمية أن تكون مُتاحة للأميركيين توقعات دقيقة وفي الوقت المناسب عن الأعاصير".

وتابع: "إن هطول الأمطار بصورة حادة أكثر وتزايد الفيضانات الساحلية يدمران سبل العيش ويتسببان بمقتل كثيرين، الأمر الذي يؤشر إلى أهمية أن تسهم أحدث العلوم لدى ناسا في حلّ مسائل تعجز أي جهة أخرى عن حلّها".