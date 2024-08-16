صار بإمكان مستخدمي "واتساب" على أجهزة "أندرويد" الآن إنشاء ملصقات مخصصة من خلال أداة "Custom Sticker Maker" التي كانت حصرية في السابق لأجهزة "أبل".

وأعلنت منصة المراسلة الفورية المملوكة لشركة "ميتا" أن التحديث الأخير سيسمح للمستخدمين باستخدام الملصقات من "جيفي"، أو إنشاء ملصقاتهم الخاصة.

تكامل مع GIPHY

وكما يوحي الاسم، تتيح لك أداة Custom Sticker Maker تحويل صورك إلى ملصقات مخصصة، أو تخصيص الملصقات الموجودة باستخدام أدوات التحرير.

وبمجرد إنشاء ملصق، سيُحْفَظ تلقائيًا في قائمة الملصقات لسهولة الوصول إليه.

وقالت الشركة أيضًا إنها دخلت في شراكة مع "جيفي"، ودمجت الملصقات مباشرة في واتساب، ما يسمح للمستخدمين بالعثور على ملصقاتهم المفضلة وإرسالها دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق.

يذكر أن "جيفي" منصة تحتوي على صور ومقاطع فيديو وملصقات تجعل محادثاتك أكثر إيجابية وتعبيرًا.

ولاستخدام تكامل "جيفي" الجديد، ما عليك سوى النقر فوق رمز الملصق والبدء في البحث عن طريق الكتابة أو استخدام رمز تعبيري.

وللاستفادة من هذه الميزة تأكد من تحديث واتساب إلى أحدث إصدار. بعد ذلك افتح التطبيق وتوجه إلى أي دردشة وانقر على أيقونة الرموز التعبيرية من مربع النص ثم انقر على خيار الملصقات، ومن بعدها على أيقونة "البحث" في الزاوية العلوية اليسرى، وابحث عن الملصق الذي تريده.

وستتضمن نتيجة البحث بعد التحديث جميع الملصقات المتوفرة على المنصة، بما في ذلك ملصقات "جيفي".

تنظيم الملصقات

كما قدمت "ميتا" أيضًا ميزة "تنظيم الملصقات" الجديدة التي تتيح لك معاينة حزم الملصقات بسرعة في قائمة الملصقات. ويمكن للمستخدمين أيضًا تخصيص شريط الملصقات الخاص بهم من خلال النقر مع الاستمرار على الملصق لنقله إلى الأعلى أو إزالته.

وفي حالة عدم تمكنك من العثور على الملصق المثالي، يمكنك استخدام "Meta AI" الذي طُرِح مؤخرًا لإنشاء ملصق من الصفر ومشاركته مع أصدقائك وعائلتك.

وعمل "واتساب" مؤخرا على جلب العديد من الميزات الجديدة، مثل القدرة على إعادة مشاركة تحديثات الحالة، والرد على الرسائل من خلال النقر المزدوج عليها، ومشاركة الملفات دون اتصال بالإنترنت.

لذلك من المتوقع أن تجلب التحديثات القادمة من "واتساب" ميزات جديدة تباعًا، من شأنها أن تسهّل طريقة التفاعل بين مستخدمي التطبيق.