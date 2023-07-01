عطل مفاجئ يضرب "تويتر"

ولم تعلق المنصة التي يملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على العطل أو تشرح أسبابه.

وأُعلن في آذار/مارس الماضي، عن تسجيل عطل في المنصة.

وعانت "تويتر" في الأشهر الأخيرة مشكلات فنية، خصوصا نهاية كانون الأول/ديسمبر، حين تعذر على بعض المستخدمين الدخول إلى حساباتهم أو الاطلاع على بعض الحسابات.

وتواجه المنصات الرقمية بوتيرة متكررة أعطالا تعيق الدخول إليها لبعض الوقت، فيما توقف الخدمات لفترات طويلة يبقى أمرا استثنائيا، بحسب وكالة "فرانس برس".