عطل مفاجئ يضرب "تويتر"
اشتكى مستخدمون، مساء السبت، من عطل مفاجئ أصاب منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، شمل بعض الميزات.
وأكد مستخدمون، عدم قدرتهم على استعراض التغريدات المنشورة سابقا عبر حساباتهم، أو استخدام خاصية "سلسلة التغريدات".
وقال هؤلاء، إن رسالة تنبيه ظهرت لهم عند محاولتهم فتح "تويتر"، خاصة عبر أجهزة الكمبيوتر.
ودعت الرسالة المستخدمين، إلى إعادة محاولة الدخول للمنصة في وقت لاحق.
ولم تعلق المنصة التي يملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على العطل أو تشرح أسبابه.
وأُعلن في آذار/مارس الماضي، عن تسجيل عطل في المنصة.
وعانت "تويتر" في الأشهر الأخيرة مشكلات فنية، خصوصا نهاية كانون الأول/ديسمبر، حين تعذر على بعض المستخدمين الدخول إلى حساباتهم أو الاطلاع على بعض الحسابات.
وتواجه المنصات الرقمية بوتيرة متكررة أعطالا تعيق الدخول إليها لبعض الوقت، فيما توقف الخدمات لفترات طويلة يبقى أمرا استثنائيا، بحسب وكالة "فرانس برس".