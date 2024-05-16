الكشف عن الميزات القادمة لهواتف أندرويد والساعات الذكية والتلفاز
أعلنت غوغل في اليوم الثاني من مؤتمر المطورين السنوي 2024، عن ميزات جديدة آتية إلى "أندرويد 15" وإلى أحدث إصدار من "Wear OS"، وتحسينات على"Google TV".
وهناك مزيج من الميزات الجديدة الحصرية لنظام أندرويد "15 المقبل"، ولكن سيتم طرح العديد من هذه الميزات على الأجهزة الحالية من خلال "متجر Play" وتحديثات التطبيقات دون الحاجة إلى إجراء تغييرات شاملة.
وكذلك ستحصل الساعات الذكية العاملة بنظام "Wear OS" على تحسينات، إلى جانب ترقيات لأندرويد TV.
وفيما يلي الميزات الرئيسة الجديدة التي تجب معرفتها:
مساحة خاصة
وعرضت العديد من الشركات المصنعة لنظام أندرويد، منذ فترة طويلة، طريقة لقفل وإخفاء تطبيقات معينة خلف المصادقة البيومترية.
ولكن "غوغل" تعمل، الآن، على دمج هذه الطريقة في أندرويد باستخدام ميزة تسمّى "Private Space".
وهذا يعني أن هذه التطبيقات أصبحت، الآن، مخفية تمامًا ومنفصلة بصريًا عن تطبيقاتك الأخرى.
ويمكنك تعيين كلمة مرور تصل من خلالها إلى التطبيقات المخفية، تختلف عن تلك التي تستخدمها لفتح هاتفك.
وبمجرد إضافة تطبيق إلى المساحة الخاصة، سيتم إخفاء إشعاراته، ولن يكون من الممكن الوصول إليها حتى لو قام شخص ما بالبحث في إعدادات هاتفك.
قفل كشف السرقة
هذه الميزة ليست خاصة بنظام "Android 15" وستصل في وقت لاحق من هذا العام.
وتقول "غوغل" إنها تستخدم "Google AI" لتحديد متى يسرق شخص ما هاتفك أثناء استخدامه.
وتعرف هذه الميزة، الفرق بين قيامك بالركض بهاتفك الذكي وبين قيام شخص ما بتمريره أو الجري أو ركوب الدراجة أو القيادة باستخدامه.
وبمجرد اكتشاف أندرويد لعملية سرقة، فإنه سيتأكد من إغلاق الهاتف لمنع أي شخص من الوصول إلى تطبيقاتك ومعلوماتك الخاصة.
وسيتم قفله حتى بمجرد انقطاع اتصال الجهاز، ما يعني أن الشخص الذي يحاول إعادة ضبط هاتفك في المصنع سيحتاج إلى رمز المرور لإعادة تنشيط الجهاز، ما قد يحرمه من القدرة على إعادة بيع الهاتف.
وهناك ميزة إضافية تسمى "Remote Lock" والتي تتيح لك قفل شاشة الهاتف عن بعد.
كذلك يمكنك الاتصال بالهاتف المفقود من أي جهاز آخر وإدخال اختبار أمني للقيام بهذا الإجراء.
وبالحديث عن الحماية من السرقة، تقول "غوغل" إنه في وقت لاحق من هذا العام، سيكون "Google Play Protect" قادرًا على استخدام الذكاء الاصطناعي الموجود على الجهاز لاكتشاف التطبيقات التي تشارك في أعمال الاحتيال أو التصيد الاحتيالي من خلال اكتشاف كيفية استخدام التطبيق للأذونات الحساسة، واكتشاف السلوكيات المشبوهة دون جمع أي بيانات شخصية.
محفظة غوغل
ولا تتعامل محفظة غوغل مع المدفوعات فقط، فيمكنك، الآن، إضافة بطاقات الولاء، وعضويات صالة الألعاب الرياضية، وبطاقات المواصلات، وتذاكر الحفلات الموسيقية، وبطاقات الصعود إلى الطائرة، بالإضافة إلى بطاقات الائتمان.
ومع ذلك، سيسمح لك التحديث المقبل، في وقت لاحق من هذا العام، بإنشاء نسخة رقمية من التصاريح بمجرد التقاط صورة لها. فقم بتحميل الصورة إلى "Google Wallet"، وستقوم غوغل بإنشاء نسخة رقمية للوصول السريع.
الواقع المعزز
وأكدت "غوغل" أنه ليس لديها ما تشاركه في مؤتمر "I/O" بشأن تطوير سماعة الرأس الذكية، لكن الشركة قامت بالتشويق لتجربة الواقع المعزز باستخدام خرائط "غوغل".
وسيتمكن مستخدمو الخرائط قريبًا من الوصول إلى محتوى الواقع المعزز عند البحث في مواقع محددة.
وعند الضغط على زر "تجربة الواقع المعزز" ارفع هاتفك لأعلى لرؤية المحتوى المعزز يظهر في العالم الحقيقي.
وستبدأ تجارب الواقع المعزز هذه ببرنامج تجريبي مدته 6 أشهر في سنغافورة وباريس، وتقول غوغل إن فريق الفنون والثقافة التابع لها يعمل مع مجلس السياحة السنغافوري لبناء هذه التجارب.
نظام التشغيل "Wear 5"
يبدو أن شراكة "غوغل" مع سامسونغ لتجديد نظام التشغيل "Wear OS"، في العام 2022، تؤتي ثمارها.
فقد زادت قاعدة مستخدمي "Wear OS" بنسبة 40%، في العام 2023، مع مستخدمين في أكثر من 160 دولة ومنطقة.
والإصدار التالي هو "Wear OS 5"، وسيصل في وقت لاحق من هذا العام. والميزة الرئيسة هي تحسين عمر البطارية. كذلك، سيكون هناك أيضًا أنواع بيانات جديدة للجري، لذا ستتمكن التطبيقات من عرض المزيد من أنواع بيانات اللياقة البدنية، مثل وقت الاتصال بالأرض، وطول الخطوة، والتذبذب العمودي. كما سيكون همالك أيضًا العديد من التحسينات الأخرى المخصصة للمطورين، مثل منحهم أدوات أفضل لتكييف التطبيقات مع شاشات الساعة الأكبر حجمًا.
"غوغل Cast"
وتقول "غوغل"، إن هناك، الآن، أكثر من 200 مليون سيارة متوافقة مع أندرويد أوتو على الطريق.
ومع ما يقرب من 40 طرازًا من السيارات تقدم تجربة أندرويد اوتو، ستركز آخر التحديثات على جلب المزيد من التطبيقات إلى هذه التجربة، بعضها يعمل فقط عندما تكون السيارة متوقفة.
"أندرويد TV"
وفقًا لأحدث إحصائيات غوغل، هناك أكثر من 220 مليون جهاز تلفزيون نشط يعمل بنظام "Android TV"، وأكثر من 300 شريك تلفزيوني، وزيادة بنسبة 47% على أساس سنوي في عدد المستخدمين.
وسيتم تشغيل "Android TV" الآن بواسطة نموذج اللغة الكبير "Gemini" من "غوغل"، لذلك سيحصل المستخدمون قريبًا على أوصاف للمحتوى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي على الشاشة الرئيسة.
كما يتم تخصيصها، لذا فهي مختلفة لكل مستخدم بناءً على تفضيلاته.