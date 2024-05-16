الكشف عن الميزات القادمة لهواتف أندرويد والساعات الذكية والتلفاز

أعلنت غوغل في اليوم الثاني من مؤتمر المطورين السنوي 2024، عن ميزات جديدة آتية إلى "أندرويد 15" وإلى أحدث إصدار من "Wear OS"، وتحسينات على"Google TV".

وهناك مزيج من الميزات الجديدة الحصرية لنظام أندرويد "15 المقبل"، ولكن سيتم طرح العديد من هذه الميزات على الأجهزة الحالية من خلال "متجر Play" وتحديثات التطبيقات دون الحاجة إلى إجراء تغييرات شاملة.

وكذلك ستحصل الساعات الذكية العاملة بنظام "Wear OS" على تحسينات، إلى جانب ترقيات لأندرويد TV.

وفيما يلي الميزات الرئيسة الجديدة التي تجب معرفتها:

مساحة خاصة

وعرضت العديد من الشركات المصنعة لنظام أندرويد، منذ فترة طويلة، طريقة لقفل وإخفاء تطبيقات معينة خلف المصادقة البيومترية.

ولكن "غوغل" تعمل، الآن، على دمج هذه الطريقة في أندرويد باستخدام ميزة تسمّى "Private Space".

وهذا يعني أن هذه التطبيقات أصبحت، الآن، مخفية تمامًا ومنفصلة بصريًا عن تطبيقاتك الأخرى.

ويمكنك تعيين كلمة مرور تصل من خلالها إلى التطبيقات المخفية، تختلف عن تلك التي تستخدمها لفتح هاتفك.

وبمجرد إضافة تطبيق إلى المساحة الخاصة، سيتم إخفاء إشعاراته، ولن يكون من الممكن الوصول إليها حتى لو قام شخص ما بالبحث في إعدادات هاتفك.