قانون الأسواق الرقمية.. تشريع جديد لمكافحة الاحتكار التكنولوجي

عملت شركات التكنولوجيا مثل "أبل" و"غوغل" و"ميتا" و"مايكروسوفت" وغيرها، لسنوات عديدة دون قيود، لكن القوانين واللوائح الجديدة أجبرت هذه الشركات أخيرًا على إجراء تحولات كبيرة في منتجاتها وأعمالها.

وبحلول الخميس المقبل، ستكون "غوغل" قد غيرت كيفية عرض نتائج بحث معينة، بينما لن تسمح "مايكروسوفت" بعد الآن لعملاء ويندوز باستخدام أداة البحث على الإنترنت بينغ بشكل افتراضي، كما ستمنح أبل مستخدمي آيفون وآيباد إمكانية الوصول إلى متاجر التطبيقات وأنظمة الدفع المنافسة لأول مرة.

يتطلب القانون، المسمى قانون الأسواق الرقمية، من أكبر شركات التكنولوجيا إجراء إصلاحات شاملة على كيفية عمل بعض منتجاتها حتى يتمكن المنافسون الصغار من الوصول إلى مستخدميها بشكل أكبر.

تعد هذه التغييرات من أبرز التحولات التي تجريها الشركات التكنولوجية استجابةً لموجة من اللوائح والقوانين الجديدة حول العالم التي تكافح الاحتكار. فلعقود من الزمن، كانت شركات التكنولوجيا العملاقة تتقدم مع القليل من القواعد والقيود.

ومع نمو قوة هذه الشركات وثرواتها وانتشارها، ظهرت موجة كبيرة من النشاط التنظيمي وسن القوانين والقضايا القانونية ضدها في أوروبا والولايات المتحدة والصين والهند وكندا وكوريا الجنوبية وأستراليا، والآن، هناك نقطة تحول عالمية لكبح جماح هذه الشركات.

ودرجة التغيير الأكثر وضوحاً كانت في شركة أبل. فقد قدمت منذ سنوات متجر التطبيقات الخاص بها كسوق موحد حول العالم، لكن لديها الآن قواعد مختلفة لمطوري متجر التطبيقات في كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بسبب القوانين الجديدة وأحكام المحاكم.

كما أسقطت الشركة التصميم الخاص لشاحن آيفون بسبب قرار آخر من الاتحاد الأوروبي؛ مما يعني أن أجهزة آيفون المستقبلية ستحتوي على شاحن يعمل مع الأجهزة غير التابعة لشركة أبل.