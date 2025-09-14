تأجيل الحكم القضائي بشأن حلّ قيادة حزب الشعب الجمهوري في تركيا 
نظام ذكاء اصطناعي يجعل الروبوتات "ترى وتلمس"

نجح باحثون بتطوير نظام ذكاء اصطناعي يُسمّى (TactileAloha) يجعل الروبوتات تستطيع البصر واللمس للتعامل مع الأشياء بدقة أكبر، كما يفعل البشر.

 ويُمثل هذا النظام خطوة مفصلية نحو تطوير الذكاء الاصطناعي الفيزيائي الذي يمكنه مساعدة الإنسان في مهام الحياة اليومية؛ مثل الطبخ، والتنظيف، والرعاية.

وتسمح أنظمة الذكاء الاصطناعي للروبوتات بتقليد أنماط الحركة البشرية وتمكينها من تنفيذ المهام اليومية مثل الطبخ والتنظيف بنحو ذاتي. لكن أغلب هذه الأنظمة تعتمد فقط على المعلومات البصرية، وتفتقر إلى الإدراكات اللمسية التي يتمتع بها الإنسان مثل التمييز بين واجهة الفيلكرو وخلفيته باللمس بدلًا من الرؤية فقط.

وللتغلب على هذه القيود، ابتكر فريق دولي من الباحثين نظامًا جديدًا يدمج المعلومات البصرية واللمسية لتحريك أذرع روبوتية، مستجيبة بذكاء للبيئة المحيطة.

وبالنسبة للطرق التقليدية التي تعتمد فقط على الرؤية، حقق هذا النظام معدلات نجاح أعلى، مما يشكّل تقدمًا كبيرًا في مجال “الذكاء الاصطناعي الفيزيائي المتعدد الحواس (multimodal physical AI).

وقال البروفيسور Mitsuhiro Hayashibe من كلية الهندسة في جامعة Tohoku: “طورنا نظامًا يمكّن الروبوت من اتخاذ قرارات حركية بناءً على نسيج الأجسام المستهدفة، وهي أمور يصعب الحكم عليها من المعلومات البصرية فقط".

وأضاف أن "هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق ذكاء اصطناعي فيزيائي متعدد الحواس، يجمع بين الرؤية واللمس تمامًا كما نفعل نحن".

