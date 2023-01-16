لزيادة كفاءة المسيّرات.. ابتكار جناح روبوتي يرفرف كالطيور

طور باحثون جناحًا آليًا يرفرف مثل أجنحة الطيور لزيادة كفاءة الدفع والديناميكية الهوائية للطائرات المسيّرة بدون طيار.

واستلهم الباحثون، وهم فريق من السويد وسويسرا، فكرتهم من كون الطيور تطير بشكل أكثر كفاءة من باقي المخلوقات الطائرة الأخرى؛ لقدرتها على طي أجنحتها، وهذا يجعلها مصدر إلهام للعلماء.

ومع ذلك، فإن تحديد استراتيجية الخفقان الأفضل يتطلب دراسات ديناميكية هوائية لطرق مختلفة لرفرفة الأجنحة، بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل".

وقال كريستوفر جوهانسون باحث علم الأحياء بجامعة لوموند: "بنينا جناحًا آليًا يمكن أن يرفرف مثل الطيور أكثر من الروبوتات السابقة، ولكنه أيضًا يرفرف بطريقة لا تستطيع الطيور القيام بها".