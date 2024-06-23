5 مولدات موسيقى تعمل بالذكاء الاصطناعي.. عليك تجربتها

توجد 5 مولدات موسيقى تعمل بالذكاء الاصطناعي، يمكن أن تكون مفيدة إذا كنت تبحث عن موسيقى لإضافتها إلى Reels أو Shorts، أو مجرد نغمة خالية من حقوق الطبع والنشر تتطابق مع الفيديو الخاص بك.

وتاليًا بعض مولدات موسيقى الذكاء الاصطناعي التي يجب عليك تجربتها:

Suno

هو منشئ مجاني مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحويل النصوص إلى موسيقى جديدة في بضع ثوانٍ، ويتيح لك اختيار ما إذا كنت تريد مقطوعة موسيقية فقط أو تحتوي على كلمات.

ويمكنك أيضًا نسخ رابط الأغنية أو تنزيله لإضافته إلى الفيديو الخاص بك، أو الاستماع إليه وقتما تشاء.

أما الجانب السلبي الوحيد هو أن الإصدار المجاني يقتصر على 50 أغنية شهريًا، لكن يمكنك تجاوزه عن طريق شراء اشتراك يبدأ من 8 دولارات شهريًا.