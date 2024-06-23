5 مولدات موسيقى تعمل بالذكاء الاصطناعي.. عليك تجربتها
توجد 5 مولدات موسيقى تعمل بالذكاء الاصطناعي، يمكن أن تكون مفيدة إذا كنت تبحث عن موسيقى لإضافتها إلى Reels أو Shorts، أو مجرد نغمة خالية من حقوق الطبع والنشر تتطابق مع الفيديو الخاص بك.
وتاليًا بعض مولدات موسيقى الذكاء الاصطناعي التي يجب عليك تجربتها:
Suno
هو منشئ مجاني مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحويل النصوص إلى موسيقى جديدة في بضع ثوانٍ، ويتيح لك اختيار ما إذا كنت تريد مقطوعة موسيقية فقط أو تحتوي على كلمات.
ويمكنك أيضًا نسخ رابط الأغنية أو تنزيله لإضافته إلى الفيديو الخاص بك، أو الاستماع إليه وقتما تشاء.
أما الجانب السلبي الوحيد هو أن الإصدار المجاني يقتصر على 50 أغنية شهريًا، لكن يمكنك تجاوزه عن طريق شراء اشتراك يبدأ من 8 دولارات شهريًا.
SongR
هل تبحث عن منشئ موسيقى يعمل بالذكاء الاصطناعي ولا يتطلب منك التسجيل؟
جرّب SongR؛ وهي أداة قائمة على المتصفح تتيح لك إنشاء موسيقى جديدة في ثوانٍ معدودة، وما عليك سوى اختيار نوع الموسيقى المفضل لديك، وإضافة بضع كلمات رئيسة، وسيقوم SongR تلقائيًا بإنشاء كلمات الأغاني لك.
ويمكن للمستخدمين أيضًا إضافة كلمات الأغاني الخاصة بهم، ومطالبة روبوت الذكاء الاصطناعي بإنشاء موسيقى تناسب موضوعك.
MusicFX
أداة مجانية أخرى لإنشاء موسيقى الذكاء الاصطناعي يمكن الوصول إليها من الويب.
وفي حين أن MusicFX يمكنه إنشاء الموسيقى بسهولة في ثوانٍ، إلا أن الأغاني تفتقر إلى الغناء، ويقتصر الحد الأقصى للطول على 70 ثانية.
Rifffusion
يتبع أسلوبًا مختلفًا مقارنة بمولدات الموسيقى المذكورة أعلاه، فبدلًا من تحديد نوع الموسيقى التي تريدها، ابدأ بكتابة كلمات الأغنية، وبعد ذلك ستقوم أداة الذكاء الاصطناعي هذه بإنشاء الموسيقى التي تعتقد أنها تناسب ما كتبته.
ورغم أنك لا تحتاج إلى الاشتراك في الخدمة، فإن إنشاء حساب يوفر المزيد من الوظائف، مثل القدرة على تنزيل أجزاء محددة من المقطوعة الموسيقية.
ومع ذلك، يبلغ طول هذه المقاطع 12 ثانية فقط؛ مما يجعلها مثالية لإضافتها إلى أجزاء من الفيديو.
Beatoven.ai
مولد آخر مجاني لتحويل النص إلى موسيقى، يتيح لك إنشاء موسيقى خالية من حقوق الطبع والنشر في بضع ثوانٍ.
وعلى عكس بعض الخدمات المذكورة أعلاه، يتطلب Beatoven.ai من المستخدمين التسجيل في المنصة لبدء صنع الموسيقى.
وبمجرد الانتهاء من ذلك، سيسأل المستخدمين عن سبب رغبتهم في الحصول على الموسيقى، وبعد ذلك ستتمكن من كتابة مطالباتك في شريط البحث العلوي حتى يتمكن من إنشاء الموسيقى نيابة عنك.
كما تنشئ أداة الذكاء الاصطناعي هذه ثلاثة مقاطع بديلة في حالة عدم إعجابك بالمقطع الأول، وتتيح لك أيضًا تغيير النوع والأدوات المستخدمة.