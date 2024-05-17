لزيادة الموثوقية وإطالة عمرها.. دعم هواتف أندرويد 7 سنوات

تحاول سامسونغ وغوغل، وهما الشركتان الأكثر نفوذاً في تصنيع أجهزة أندرويد، اللحاق بشركة أبل، التي كانت تقدم تقليدياً تحديثات البرامج لأجهزة آيفون لمدة سبع سنوات تقريباً.

وسيجعل ذلك الهواتف تدوم لفترة أطول وتمنح الأشخاص مرونة أكبر في تحديد الوقت المناسب للترقية.

وقالت غوغل في بيان إنها قامت بذلك لأنها أرادت أن يشعر العملاء بالثقة في هواتفPixel، بينما قالت سامسونغ إنها ستقدم سبع سنوات من تحديثات البرامج لزيادة الأمان والموثوقية لجميع هواتفها الرائدة من طراز Galaxy من الآن فصاعدًا.