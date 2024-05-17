لزيادة الموثوقية وإطالة عمرها.. دعم هواتف أندرويد 7 سنوات
تحاول سامسونغ وغوغل، وهما الشركتان الأكثر نفوذاً في تصنيع أجهزة أندرويد، اللحاق بشركة أبل، التي كانت تقدم تقليدياً تحديثات البرامج لأجهزة آيفون لمدة سبع سنوات تقريباً.
وسيجعل ذلك الهواتف تدوم لفترة أطول وتمنح الأشخاص مرونة أكبر في تحديد الوقت المناسب للترقية.
وقالت غوغل في بيان إنها قامت بذلك لأنها أرادت أن يشعر العملاء بالثقة في هواتفPixel، بينما قالت سامسونغ إنها ستقدم سبع سنوات من تحديثات البرامج لزيادة الأمان والموثوقية لجميع هواتفها الرائدة من طراز Galaxy من الآن فصاعدًا.
دعم لسبع سنوات
عندما قدمت غوغل هاتف Pixel 8 قالت الشركة إنها التزمت بتوفير تحديثات البرامج للهاتف لمدة سبع سنوات، مقارنة بثلاث سنوات لأجهزة بيكسل السابقة، لأن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به.
وهذا العام، وضعت شركة سامسونغ، الشركة المصنعة للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد جدولًا زمنيًا مشابهًا لبرامج هاتفها Galaxy S24، ثم قالت غوغل إنها ستفعل الشيء نفسه بالنسبة إلى هاتف Pixel 8A المنخفض السعر.
وقالت الشركتان إنهما قامتا بتوسيع دعم برامجهما بجعل هواتفهما تدوم لفترة أطول، ويعد هذا تغييرًا عن الطريقة التي اعتادت بها الشركات التحدث عن الهواتف.
ضغوط خارجية شديدة
في الماضي، قال صانعو هواتف أندرويد إن العملية الفنية لتوفير تحديثات البرامج كانت معقدة، لذا، لكي يحافظوا على الأرباح، توقفوا عن الدعم بعد بضع سنوات.
لكن شركات التكنولوجيا تتعرض الآن لضغوط خارجية شديدة للاستثمار في جعل أجهزتها تدوم لفترة أطول.
وفي عام 2021، أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية أنها ستكثف إنفاذ القانون ضد شركات التكنولوجيا التي جعلت من الصعب إصلاح منتجاتها وصيانتها.
وقد أدى ذلك إلى تسريع حركة "الحق في الإصلاح"، وهو جزء من التشريع المقترح الذي يطلب من الشركات توفير الأجزاء والأدوات والبرمجيات لإطالة عمر منتجاتها.
وأعلنت شركة غوغل عن التزامها الجديد بالهواتف الذكية بعد أن تعرضت لضغوط لاتخاذ خطوة مماثلة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بها.
ووافقت الشركة على توسيع دعم البرامج لجهاز Chromebook الخاص بها إلى 10 سنوات، بدلا من ثمانية استجابةً لحملة شعبية.
إطالة عمر الهاتف
وتعد تحديثات البرامج جزءًا كبيرًا مما يحافظ على عمل الهاتف بشكل جيد، ولكن هناك خطوات أخرى لإطالة عمر الهاتف الذكي، على غرار صيانة السيارة.
وتشمل استبدال بطارية الهاتف كل عامين لأن بطاريات الليثيوم أيون الموجودة في الهواتف بعمر محدود. وبعد حوالي عامين، تتضاءل كمية الشحن التي يمكنها الاحتفاظ بها، ومن الحكمة استبدال البطارية.
كذلك من المهم الاستثمار في حافظ للهاتف عالي الجودة يساعدها لكي تدوم سبع سنوات.
ومن المهم الحفاظ على نظافة الهاتف، خاصة منافذ الشحن وفتحات السماعات. فبمرور الوقت، يتم انسداد هذه الثقوب بالأوساخ ووبر الجيب. ويمكن لهذا الحطام المتراكم أن يجعل الهاتف يستغرق وقتًا أطول في الشحن.