لجنة برلمانية فرنسية تشكو "تيك توك" للنيابة العامة بسبب القُصر

أنهت لجنة تحقيق برلمانية فرنسية عملها حول مخاطر استخدام شبكة التواصل الاجتماعي الصينية "تيك توك" في فرنسا، حيث تعمل على حظر استخدامه لمن هم دون سن الـ15.

ونشرت اللجنة تقريرها بشأن "تيك توك"، وهو ثمرة تحقيق بدأ في مارس/أذار 2025، حول التأثيرات النفسية للتطبيق الصيني على القُصّر، واصفة إياه بأنه "من أسوأ شبكات التواصل التي تستهدف شبابنا".

توصيات حظر الاستخدام

ويقدم التقرير 43 توصية، تشمل حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15، يمكنك إنشاء حساب من سن 13 في فرنسا، وحظرًا رقميًا للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا، وهذا يعني إلزام المنصات بإيقاف خدماتها الساعة العاشرة مساءً.

واستمعت اللجنة خلال التحقيق إلى 178 خبيراً وشاهداً، وجمعت أكثر من 30 ألف مشاركة عبر مشاورات عامة، قبل أن يقدّم النائب لور ميلر تقييماً شديد اللهجة.

وانتقد ميلر "النموذج الاقتصادي والخوارزمي" لتيك توك المصمم لجذب الانتباه بأي ثمن، وخاصة انتباه الجمهور الشاب، مقترحاً حظر المنصات للأطفال دون 18 عاماً إذا لم تمتثل خلال 3 سنوات للالتزامات القانونية المنصوص عليها في اللائحة الأوروبية للخدمات الرقمية.

بحر من النفايات

وفقًا للنائب البرلماني، لا تعتمد خوارزمية تيك توك على ما يفضله المستخدمون، بل على ما يبقون عليه لأطول فترة.

ويصف التقرير تيك توك بأنه "بحر من النفايات"، و"شبكة اجتماعية خارجة عن السيطرة تهاجم الشباب"، وشبكة "يكثر فيها المحتوى الضار وينتشر على نطاق واسع".

ويوضح الطبيب واختصاصي وظائف الأعصاب، سيرفان موتون، أن "الدافع الرئيس لتيك توك ليس رفاهية مستخدميه؛ بل هدفه الوحيد هو الربح".

ويشير التقرير إلى أن إدارة تيك توك، المملوكة لمجموعة "بايت دانس" الصينية، لم تُعلّق على المسألة رغم محاولة لجنة التحقيق البرلمانية إشراك بايت دانس في التحقيق.

محتوى سام وخطير

كما ذكر رئيس اللجنة، النائب الاشتراكي آرثر ديلابورت، أن التطبيق "يُعرض الأطفال والمراهقين بشكل متعمد لمحتوى سام وخطير وإدماني".

معلناً أنه أحال التقرير إلى النيابة العامة في باريس بدعوى "تعريض تيك توك حياة مستخدميه للخطر".

وفي أفريقيا طُرحت بعض المبادرات في هذا الصدد، إذ تدرس كينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إمكانية التنظيم المشترك للمنصة وتعليقها.

وفي الكاميرون، وقّع المجلس الوطني للاتصالات، وهو جهة تنظيمية لوسائل الإعلام، وتيك توك اتفاقية مع المنصة عام 2024.

وتهدف الاتفاقية إلى معالجة المخاوف المتعلقة بالمحتوى غير اللائق والمعلومات المضللة وأمن البيانات.