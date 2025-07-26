GPT-5 أحدث إصدار من "أوبن إيه آي".. تعرف على أبرز المميزات

كشف موقع "أكسيوس" أن من المتوقع أن تطلق شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) نموذجها الكبير التالي من تطبيق الذكاء الاصطناعي الأشهر في العالم (GPT-5) في شهر أغسطس المقبل.

وباتت الشركات في تنافس محموم لإنشاء أكبر وأفضل نماذج الذكاء الاصطناعي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن الولايات المتحدة يجب أن تفعل كل ما يلزم للتغلب على الصين.

وكان من المتوقع إصدار (GPT-5) في وقت سابق، لكن خطة الشركة لإطلاق النسخة الأحدث من تطبيق الذكاء الاصطناعي الخاص بها تغيرت عدة مرات، حيث سبق وأعلن الرئيس التنفيذي سام ألتمان عبر منصة "إكس"، في 19 يوليو، أن (GPT-5) سيتم إصداره "قريبًا".

ألتمان، وخلال مشاركته في بودكاست "ثيو فون"، في 23 يوليو، أشاد بقدرات النموذج الجديد، حيث بدأ استخدام (GPT-5) بالفعل في الظهور على أرض الواقع، ويحصل المُختبِرون على النموذج.

ويقوم خبراء الأمن بإجراء اختبارات "الفريق الأحمر" عليه، وهي إشارات إضافية على أن النموذج بات قريبا من الإطلاق، وفقاً للموقع.

وبالإضافة إلى كونه أفضل في الترميز وأكثر قوة بشكل عام، فمن المتوقع أن يجمع (GPT-5) بين سمات النماذج التقليدية ونماذج التفكير المنطقي مثل (o3).

وأوضح ألتمان أن النموذج الذي استخدمته شركة "أوبن إيه آي" مؤخرا لتحقيق الميدالية الذهبية في "أولمبياد الرياضيات الدولي" لن يتم تضمينه في (GPT-5) الأحدث.

وتخطط الشركة لإطلاق (GPT-5) بإصدارات صغيرة ونانو والتي ستكون متاحة أيضا من خلال واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها، وفقا لموقع "ذي فيرج" التقني، الذي كان أول من أبلغ عن الجدول الزمني الجديد.

وبحسب "أكسيوس"، من المقرر أيضا أن يأتي نموذج الأوزان المفتوحة الجديد من "أوبن إيه آي" قريبا، وشهد هذا النموذج أيضا تأخيرات عن التوقعات الأولية.

ولكن قد يصل قبل أو بعد (GPT-5) اعتمادا على تعديلات الجدول الزمني في اللحظة الأخيرة، وهو أول إصدار بأوزان مفتوحة من الشركة منذ إطلاق (GPT-2) في العام 2019.