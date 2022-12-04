خبراء: يجب حذف هذه التطبيقات الثلاثة من "أندرويد" لردع المتسللين

أصدر خبراء في المجال السيبراني تحذيرًا، اليوم الأحد، بضرورة حذف 3 تطبيقات من هواتف أندرويد لمنع المتسللين من الوصول لمعلومات شخصية حيوية.

وأفادت صحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية، بأن خبراء الأمن في مركز "Synopsys Cybersecurity Research Center" في لندن اكتشفوا تلك التطبيقات الشائعة التي يبدو أن بها عيبًا خطيرًا قد يسمح للمحتالين عبر الإنترنت بالوصول الكامل إلى البيانات الحيوية مثل أسماء المستخدمين وكلمات المرور.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك التطبيقات تم إنزالها من متجر "غوغل بلاي"، أكثر من مليوني مرة، وأن هذا هو سبب خطورة هذا التحذير.