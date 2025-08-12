يمكنها التحكم بالتطبيقات.. أبل تتحضر لإطلاق نسخة جديدة من "سيري"

قدمت شركة أبل العام الماضي، عرضًا توضيحيًا لسيري المحسن، حيث بدا المساعد أكثر ذكاءً واتصالًا بالإنترنت، وقادرًا على سحب المعلومات من تطبيقات مختلفة.

مع ذلك، لم تطلق أبل الميزة في الوقت المحدد، إذ استغرق تطويرها وقتًا أطول من المتوقع.

أفادت التقارير أن أبل تختبر إصدار سيري جديد يتجاوز مجرد الإجابة على الأسئلة، بل يمكنه اتخاذ إجراءات مباشرة. على سبيل المثال، يمكن للمستخدم أن يطلب من سيري تحديد موقع صورة، وتعديلها، وإرسالها، دون لمس الشاشة.

وتأتي هذه الزيادة في الإمكانيات في إطار عمل أبل على تعويض تأخرها في مجال الذكاء الاصطناعي.

ونتيجةً لذلك، أصبح بإمكان المستخدمين إصدار أوامر دقيقة. على سبيل المثال، يمكن الطلب من سيري البحث عن صورة، وتطبيق فلتر عليها، وأرسلها عبر البريد.

كذلك يمكنك أن تطلب من سيري أن تنشر تعليقًا على وسائل التواصل الاجتماعي دون فتح التطبيق، أو طلب سيارة أجرة أو البحث عن منتج على أمازون وأضافته إلى سلة التسوق.



اختبارات مبكرة

تختبر أبل هذه الميزة بالفعل مع العديد من التطبيقات الشائعة، بما في ذلك ثريد وأمازون ويوتيوب وفيسبوك وواتساب. وبفضل هذه التكاملات، يمكن أن يكون سيري الجديد بمثابة رابط مباشر بين صوت المستخدم ووظائف التطبيق، حيث يمكن لأمر سريع أن يغني عن دقائق من التنقل اليدوي.

إصدار مستقبلي

لا تتعجل أبل في إصدار النسخة الجديدة من سيري، وبحسب التقارير قد تصل في ربيع عام 2026. ويشير هذا الجدول الزمني البعيد إلى أن أبل تعطي الأولوية للدقة والموثوقية وسلاسة التكامل على السرعة. إذ لطالما عانى المساعدون الصوتيون من مشاكل في السياق والدقة.

وقد ترغب أبل في معالجة هذه المشكلات من خلال منح سيري إمكانية الوصول المباشر إلى ميزات التطبيقات، دون الدخول في مشاكل أخرى ترتبط بالموثوقية والدقة في تنفيذ أوامر المستخدم.