ابتكار تقنية تمنع تكرار الإصابة بسرطان الثدي

وأضافت: "يُصعب بُعد الأورام الخبيثة عن الورم الأصلي، الكشف عنها في الوقت الملائم للعلاج قبل حدوث نمو إضافي وانتشار السرطان في الجسم، لكن التقنية الحديثة تقيم النهج العلاجي الصحيح لمنع عودة السرطان"، وفقا لموقع "ميديكال إكسبرس".

وتسمح التقنية الجديدة للباحثين بوضع خلايا نخاع العظم وخلايا الورم في حجرتين مستقلتين مفصولتين بغشاء يسمح بمرور البروتينات التي تُفرز بينهما فقط.

وعند وجود خلايا العظام، شهد الباحثون وجود إفراز لبعض البروتينات المرتبطة بالالتهاب، وموت بعض خلايا سرطان الثدي، لكن، بدأت نسبة كبيرة من خلايا السرطان بعملية تسمى "الالتهام الذاتي"، ما سمح لها بالبقاء، لكن دون أن تنمو.