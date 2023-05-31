وصول ريانة برناوي وعلي القرني للأرض بعد نجاح المهمة الفضائية
وصل رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني، اليوم الأربعاء، إلى الأرض، بعد انتهاء مهمتهما العلمية على متن محطة الفضاء الدولية.
وحققت المركبة الفضائية التي أقلت رائدَيْ الفضاء السعوديَّين برناوي والقرني وطاقم المهمة "Ax-2"، هبوطًا ناجحًا في المحيط الأطلسي، وفقًا لما أعلنته "الهيئة السعودية للفضاء".
وبحسب الهيئة، تباطأ هبوط المركبة الفضائية بسبب دخولها الغلاف الجوي للأرض، وجرى استخدام مظلات كبيرة لتخفيف حدة الارتطام، إضافة إلى استخدام وسائد هوائية كبيرة.
وعند هبوط الكبسولة في الماء، توجهت قوارب شركة سبيس إكس لإخراج الرواد منها، وفقًا لبيان الهيئة.
وكانت المهمة "Ax-2" انطلقت من فلوريدا يوم الـ21 من مايو/أيار، وتم الإعلان عن نجاح التحام المركبة الفضائية بمحطة الفضاء الدولية، بعد نحو 16 ساعة من الانطلاق، من "مركز كينيدي للفضاء" التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، في قاعدة الإطلاق "كيب كنافيرال" بولاية فلوريدا.
ونجح الرائدان السعوديان بإجراء 14 تجربة علمية في الفضاء، قبل عودتهما إلى الأرض وهبوطهما في المحيط الأطلسي قبالة سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية.