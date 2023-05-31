وصول ريانة برناوي وعلي القرني للأرض بعد نجاح المهمة الفضائية

وصل رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني، اليوم الأربعاء، إلى الأرض، بعد انتهاء مهمتهما العلمية على متن محطة الفضاء الدولية.

وحققت المركبة الفضائية التي أقلت رائدَيْ الفضاء السعوديَّين برناوي والقرني وطاقم المهمة "Ax-2"، هبوطًا ناجحًا في المحيط الأطلسي، وفقًا لما أعلنته "الهيئة السعودية للفضاء".

وبحسب الهيئة، تباطأ هبوط المركبة الفضائية بسبب دخولها الغلاف الجوي للأرض، وجرى استخدام مظلات كبيرة لتخفيف حدة الارتطام، إضافة إلى استخدام وسائد هوائية كبيرة.