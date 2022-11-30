تقنية جديدة تساعد الجسم في التحكم بحرق الدهون

توصل باحثون في جامعة كينجز لندن لآلية جديدة تساعد الجسم في التحكم بمعدل حرق الدهون؛ ما من شأنه أن يُسهم مستقبلًا في ابتكار أدوية للمساعدة على حرق الدهون المخزنة بالجسم، وبالتالي تقليل الوزن.

وأظهرت نتائج الدراسة التي أجراها الباحثون دورًا ملموسًا لخلايا عصبية محددة في حرق الدهون، إضافة إلى وجود ارتباط بين السمنة وآلية عمل وإفراز منظم النمو العصبي1 (Negr1).