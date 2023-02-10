مطعم كرواتي يقدم وجبات شهية والطاهي إنسان آلي

هل تشتهي النوكي بلحم الضأن أو الريزوتو الأسود أو المعكرونة بالكوسة؟، يمكنك طلب أي منها في مطعم كرواتي حيث بوسع طاه آلي إعداد نحو 70 وجبة مختلفة.

ويقول مالكو المطعم إنهم يعتقدون أن مطعم بوتس اند بوتس ساي-فوود في زغرب هو المطعم الوحيد في العالم حيث يعد طهاة آليون وجبات جاهزة للأكل في وعاء واحد بلا أي تدخل بشري عدا تعبئة الأجهزة بمكونات طازجة.